Сутки в ООС: 15 обстрелов, один раненый

На каждый обстрел украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются, отмечают в штабе.

Потерь среди ВСУ за сутки нет Минобороны

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За минувшие сутки сепаратисты 15 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе – один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом 2 июня сообщается в сводке пресс-центра Операции объединенных сил (ООС).

По данным штаба, сепаратисты два раза применили запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122-мм и минометы калибра 82-мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Все случаи нарушений режима тишины состоялись в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“. Здесь обстрелы позиций ООС зафиксированы: дважды вблизи Новоселовки Второй; у Песок; четыре раза вблизи Павлополя; трижды в районе Красногоровки, Водяного и Пищевика; дважды вблизи Авдеевки; дважды у Верхнеторецкого и вблизи Опытного.

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С начала текущих суток сепаратисты уже дважды обстреляли позиции ООС. Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток“ сепаратисты из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли украинских защитников вблизи Гнутово. А в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север“ противник обстрелял украинские позиции вблизи Новгородского из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются“, – сказано в сообщении.

Напомним, за предыдущие сутки сепаратисты 10 раз обстреляли позиции ВСУ – ранения получили два бойца.

Как сообщалось 23 мая, в Украине провели очередные испытания ракет Ольха.