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Итоги 1 июня: Приглашение от Трампа, взрыв на заводе

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Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в США
Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в США
EPA/UPG

Владимира Зеленского пригласили в Вашингтон; в РФ произошли взрывы на оборонном заводе: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

 

Президент США пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский получил от американского коллеги Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.

Информации о дате поездки пока нет. По данным СМИ она состоится после возможной встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в конце июня.

Источник в Белом доме подтвердил, что Трамп отправил приглашение украинскому лидеру.

 

В Нижегородской области РФ произошли взрывы на оборонном заводе

В российском Дзержинске на территории завода Кристалл в цехе по производству тротила прогремели несколько взрывов.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье “нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов“.

В городе и ряде соседних населенных пунктов ввели режим ЧС.

В результате инцидента пострадали 85 человек, из них 16 госпитализированы. Последствия взрывов затронули 70 детских садов и 31 школу, а также множество других зданий, в которых были выбиты стекла.

 

Трамп пообещал глобальную поддержку ЛГБТ-сообществу

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация начала глобальную кампанию за декриминализацию гомосексуальности и приглашает все страны присоединиться к данной инициативе.

 

Зеленский расширил структуру АП

Президент  Владимир Зеленский ввел в структуру Администрации президента должности своего первого помощника, помощников, представителя президента в Верховной Раде, советников, пресс-секретаря и представителей президента.

Ранее из этих должностей в структуру АП входили только советник и пресс-секретарь президента.

 

МИД РФ опубликовал оригиналы пакта Молотова-Риббентропа

На сайте фонда Историческая память впервые обнародовали советские оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией, заключенного 23 августа 1939 года, а также секретного дополнительного протокола к нему.

 

Супрун рассказала осудьбе детдомов в Украине

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что с 2020 года дома ребенка начнут трансформировать в центры медицинской реабилитации и паллиативной помощи.

 

Зеленский назначил омбудсмена, уволенного Порошенко

Президент Владимир Зеленский вновь назначил Николая Кулебу на пост уполномоченного по правам ребенка. Соответствующий указ опубликован на сайте президента 1 июня.

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Теги: итоги дня
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Комментариев (1)
ШтормЗайцев    02.06.2019, 09:28
Оценка:  0
ШтормЗайцев
Трамп запросив зелю на корпоратив
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