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В Украине без света остались почти 200 сел

Комментариев: 1
В результате осложнения погодных условий сработали системы защиты линий электропередач в 184 населенных пунктах.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
Пресс-служба ГСЧС

Из-за ухудшения погоды в Украине обесточены почти 200 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям утром в воскресенье, 2 июня.

Сообщается, что в ночь на 2 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) сработали системы защиты линий электропередач и были обесточены 184 населенных пункта в 7 областях. В частности, в Полтавской - 46, Киевской - 40, Винницкой - 38, Черкасской - 35, Кировоградской - 15, Днепропетровской - 5 и Сумской - 5 населенных пунктов.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, на этих выходных украинцам прогнозировали +32 жары и грозы.

 

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Теги: погода, электроэнергия, непогода, погода в Украине, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
NOREGA    02.06.2019, 10:09
Оценка:  -1
NOREGA
Запретила Россия подачу энергоресурсов на Украину с 1 июня и началось. А точнее ускорилось начатое Вперёд Украина в каменный век
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