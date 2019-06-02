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В Днепре загорелся завод по производству туалетной бумаги

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К ликвидации пожара привлечено 35 человек личного состава и 9 единиц пожарно-спасательной техники.
В Днепре загорелся завод по производству туалетной бумаги
© dp.informator.ua
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  • Горит сырье – рулоны с бумагой
  • Горит сырье – рулоны с бумагой
  • Горит сырье – рулоны с бумагой
В Днепре загорелся завод по производству туалетной бумаги
Горит сырье – рулоны с бумагой
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В городе Днепр на улице Строителей горит предприятие по производству туалетной бумаги и салфеток.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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Информация о пожаре поступила спасателям 2 мая в 06:45. Прибыв на место огнеборцы установили, что пожар возник на 3 этаже 3-х этажного здания на площади около 500 квадратных метров. Горит сырье – рулоны с бумагой. Пожар локализован в 09:15.

К ликвидации пожара привлечено 35 человек личного состава и 9 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Как сообщалось 1 июня, на оборонном заводе в РФ произошли мощные взрывы.

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Теги: пожар, завод, Днепр
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Комментариев (1)
VSHIVANKA    02.06.2019, 16:39
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЭУРОПЭЙЦЯМ НЕ ПРИВЫКАТЬ В ОБОСРАНЫХ ШАРОВАРАХ СКАКАТЬ ....)))
СУГС !!!
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