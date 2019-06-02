В Днепре загорелся завод по производству туалетной бумаги
К ликвидации пожара привлечено 35 человек личного состава и 9 единиц пожарно-спасательной техники.
В Днепре загорелся завод по производству туалетной бумаги
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В Днепре загорелся завод по производству туалетной бумаги
Горит сырье – рулоны с бумагой
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В городе Днепр на улице Строителей горит предприятие по производству туалетной бумаги и салфеток.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
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Информация о пожаре поступила спасателям 2 мая в 06:45. Прибыв на место огнеборцы установили, что пожар возник на 3 этаже 3-х этажного здания на площади около 500 квадратных метров. Горит сырье – рулоны с бумагой. Пожар локализован в 09:15.
К ликвидации пожара привлечено 35 человек личного состава и 9 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Как сообщалось 1 июня, на оборонном заводе в РФ произошли мощные взрывы.
СУГС !!!