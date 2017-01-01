В Мариуполе шершни атаковали детсады и школу

Спасатели провели выжигание гнезд шершней на детских площадках.

Никто из детей не пострадал dsns.gov.ua

В городе Мариуполь в пятницу, 31 мая, спасатели уничтожили гнезда шершней в 3-х детских садах, общеобразовательной школе №9 и адаптационном центре.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

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“В течение 31 мая спасатели 3 Государственного пожарно-спасательного отряда уничтожили гнезда шершней в 3-х детских садах, общеобразовательной школе (№9 - ред.), и Адаптационном центре в городе Мариуполь“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за помощью к спасателям обратилась администрация дошкольных учреждений.

Несмотря на то, что дети максимум времени в теплое время года проводят на улице, они могут оказаться в опасности оказавшись возле гнезд шершней. Поэтому спасатели с помощью горючей смеси провели выжигание гнезд на детских площадках.

Как сообщалось 23 мая, киевский детский сад атаковали дикие пчелы.