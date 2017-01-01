Протесты в Харькове: Снесли памятник Жукову
Полиция предприняла попытку разогнать участников акции возле памятника, применив газ, но в итоге постамент все-таки снесли.
В Харькове возле Дворца спорта, где проходит съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова Доверяй делам, устроили акцию протеста, сообщает МедиаПорт.
Участники акции скандируют "Позор" тем, кто проходит внутрь дворца по приглашению.
По мнению организаторов акции, съезд является "попыткой реванша бывших членов Партии регионов".
"Место для его проведения выбрано не случайно, ведь 22 февраля 2014 г. именно во Дворце спорта в Харькове проходил "антимайдановский" съезд депутатов всех уровней юго-восточных областей и Крыма при участии Кернеса, тогдашнего председателя Харьковской ОГА Михаила Добкина, народных депутатов от Партии регионов Олега Царева, Вадима Колесниченко, главы "Оплота" Евгения Жилина и других", - заявили организаторы акции.
Вокруг места проведения съезда дежурят полицейские, на входе проверяют приглашения и сумки.
Участие в акции протеста принимают и представители партии Национвльный корпус, которые образовали так называемый "коридор позора", на входе во Дворец. В итоге образовалась давка.
Вдоль центрального входа во Дворец спорта Нацкорпус развернул банер "Стоп реваншу".
На окнах Дворца спорта участники ации установили портреты погибших на Майдане и во время теракта возле Дворца в 2015 году.
"На улице поют гимн. Протестующие требуют, чтобы люди шли по коридору позора по краске и фотографиям Труханова и Кернеса", - сообщают СМИ.
В результате давки один человек получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.
Позже, Нацкорпус переместился к памятнику Жукову, который попытался демонтировать.
Полиция предприняла попытку разогнать участников акции возле памятника, применив газ, но памятник Жукову все-таки снесли.
Напомним, что досрочные выборы Верховной Рады назначены на 21 июля 2019 года. В них собираются принять участие объединенная партия мэров Харькова и Одессы Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса.
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