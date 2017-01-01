Протесты в Харькове: Снесли памятник Жукову

Полиция предприняла попытку разогнать участников акции возле памятника, применив газ, но в итоге постамент все-таки снесли.

Памятника Жукову в Харькове больше нет УП

В Харькове возле Дворца спорта, где проходит съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова Доверяй делам, устроили акцию протеста, сообщает МедиаПорт.

Участники акции скандируют "Позор" тем, кто проходит внутрь дворца по приглашению.

По мнению организаторов акции, съезд является "попыткой реванша бывших членов Партии регионов".

"Место для его проведения выбрано не случайно, ведь 22 февраля 2014 г. именно во Дворце спорта в Харькове проходил "антимайдановский" съезд депутатов всех уровней юго-восточных областей и Крыма при участии Кернеса, тогдашнего председателя Харьковской ОГА Михаила Добкина, народных депутатов от Партии регионов Олега Царева, Вадима Колесниченко, главы "Оплота" Евгения Жилина и других", - заявили организаторы акции.

Вокруг места проведения съезда дежурят полицейские, на входе проверяют приглашения и сумки.