Кернес обещает восстановить памятник Жукову
В Харькове 2 июня снесли памятник советскому военноначальнику Георгию Жукову, мэр города обещает его восстановить.
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что восстановит памятник маршала СССР Георгия Жукова, который накануне снесли протестующие.
Читай также: Харьковчане подрались из-за "мясника Жукова""Я пообщался с депутатом Виталием Хомутынником, на чьем округе находится памятник Жукову. Так вот, памятник будет восстановлен", - заявил Кернес на съезде своей новой партии Доверяй делам, передает Громадське.
Комментируя акцию протеста против съезда партии, Кернес заявил: "То, что вы увидели у стен Дворца спорта - это отбросы общества".
По словам Кернеса, в случае, если политсила попадет в Верховную Раду на внеочередных выборах, он останется мэром, "уступив свое место профессионалу".
Напомним, что в Харькове возле Дворца спорта, где проходит съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова Доверяй делам, устроили акцию протеста. Позже представители партии Национальный корпус и участники акции протеста переместились к памятнику Жукова и снесли его.
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Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землёй и травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых,
Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним.
Целый свет помнит их в лицо.
Вот застыл батальон в строю,
Снова старых друзей узнаю.
Хоть им нет двадцати пяти,
Трудный путь им пришлось пройти.
Это те, кто в штыки
Поднимался, как один,
Те, кто брал Берлин.