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Кернес обещает восстановить памятник Жукову

Комментариев: 7
В Харькове 2 июня снесли памятник советскому военноначальнику Георгию Жукову, мэр города обещает его восстановить.
Сейчас памятник выглядит вот так
Сейчас памятник выглядит вот так
 
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что восстановит памятник маршала СССР Георгия Жукова, который накануне снесли протестующие.
 

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"Я пообщался с депутатом Виталием Хомутынником, на чьем округе находится памятник Жукову. Так вот, памятник будет восстановлен", - заявил Кернес на съезде своей новой партии Доверяй делам, передает Громадське.
 
Комментируя акцию протеста против съезда партии, Кернес заявил: "То, что вы увидели у стен Дворца спорта - это отбросы общества".
 
По словам Кернеса, в случае, если политсила попадет в Верховную Раду на внеочередных выборах, он останется мэром, "уступив свое место профессионалу".
 
Напомним, что в Харькове возле Дворца спорта, где проходит съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова Доверяй делам, устроили акцию протеста. Позже представители партии Национальный корпус и участники акции протеста переместились к памятнику Жукова и снесли его.
 
Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Харьков, протесты, Кернес, Жуков
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Комментариев (8)
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ira0957    02.06.2019, 18:08
Оценка:  0
ira0957
От героев былых времён
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землёй и травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых,
Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним.
ira0957    02.06.2019, 18:08
Оценка:  0
ira0957
Погляди на моих бойцов,
Целый свет помнит их в лицо.
Вот застыл батальон в строю,
Снова старых друзей узнаю.
Хоть им нет двадцати пяти,
Трудный путь им пришлось пройти.
Это те, кто в штыки
Поднимался, как один,
Те, кто брал Берлин.
Л_о_л_а    02.06.2019, 17:21
Оценка:  -1
Л_о_л_а
А хоть одного нацика накажут?
Мыкола    02.06.2019, 17:12
Оценка:  -1
Мыкола
В Украине почти нет семьи, где война не унесла бы чьи - то жизни Дорогой ценой наши деды победили фашизм .Но теперь те, кто воевал на стороне фашистов, чувствуют себя победителями, переименовывают названия,рушат памят ники, прославляют Банедеру, прислужника Гитлера. Что оно делается в нашей стране?
ВосставшийИзБана    02.06.2019, 17:35
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Если бы не Жуков - погибло бы существенно меньше людей, но победа все равно была бы. Так что памятники мясникам нам не нужны.
ВасяизИваново    02.06.2019, 18:00
Оценка:  -2
ВасяизИваново
Восставший, ты жертва нейропрограмирования, ведь ты веришь в то, что днепр с огромными потерями форсировали исключительно отобранные Украинцы, а Русские в это время в тылу жрали тушенку и пили водочку.
Nesdeshniy    02.06.2019, 18:01
Оценка:  -2
Nesdeshniy
Вам вообще ничего не нужно, именно вы делаете все для того, чтобы Окраина была пособниками фашистов, так как от советской победы вы открещиваетесь...
ВосставшийИзБана    02.06.2019, 17:08
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Пусть лучше сам вместо Жукова сядет.
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