Кернес обещает восстановить памятник Жукову

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что восстановит памятник маршала СССР Георгия Жукова, который накануне снесли протестующие.

"Я пообщался с депутатом Виталием Хомутынником, на чьем округе находится памятник Жукову. Так вот, памятник будет восстановлен", - заявил Кернес на съезде своей новой партии Доверяй делам, передает Громадське.

Комментируя акцию протеста против съезда партии, Кернес заявил: "То, что вы увидели у стен Дворца спорта - это отбросы общества".