Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Госдума РФ хочет оценить "ущерб" Крыма от Украины

Комментариев: 23
На подобное исследование в России готовы потратить не менее 150 тысяч долларов.
Новая инициатива России по Крыму
Новая инициатива России по Крыму
24tv.ua
 
На российском сайте госзакупок размещен тендер на выполнение так называемого исследования для "оценки ущерба", нанесенного Крыму с 1991 по 2014 год, когда аннексированный сейчас полуостров находился под контролем Украины, пишут Крым.Реалии.
 
Начальная стоимость исследования – 10 миллионов российских рублей (более 150 тысяч долларов).
 
Заказчиком исследования является Государственная дума России, которая хочет увидеть сравнение социально-экономического и законодательного регулирования ключевых сфер жизни Крыма в период СССР, в составе Украины и "составе России".
 
Заявки принимаются до 27 июня. Исполнителя должны выбрать 11 июля по итогам конкурса.
 
Напомним, что ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Россия должна требовать от Украины компенсацию за 25 лет, что Крым находился в ее составе.
 
Новоизбранный президент Владимир Зеленский в день 75-й годовщины начала депортации крымских татар выразил надежду, что Украина сможет освободить аннексированный Крым.
 
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Госдума РФ, Украина-Россия, Крым, Росссия, аннексия Крыма, новости Крыма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (23)
Отсортировать по дате Вниз
VSHIVANKA    02.06.2019, 19:25
Оценка:  0
VSHIVANKA
ХОХЛЯДИ ЗА ВРЕМЯ ОККУПАЦИИ ЗАСРАЛИ РОССИЙСКИЙ КРЫМ ПО САМОЕ НЕ БАЛУЙСЯ ....
СО ВРЕМЁН СССР ВРЕМЯ ТАМ КАК БУДТО ОСТАНОВИЛОСЬ ....
НИКАКИХ ВЛОЖЕНИЙ , ТОЛЬКО ВЫГРЕБАЛИ МРАЗИ УКРОПНЫЕ ВСЁ ЧТО МОГЛИ , ЗНАЛИ ТВАРИ , ЧТО КОНЕЦ БЛИЗОК ....))))
doc1    02.06.2019, 19:27
Оценка:  -4
doc1
Кацапы за время окупации засрали турецкий крым по самые немогу!
Nesdeshniy    02.06.2019, 19:33
Оценка:  +1
Nesdeshniy
Хм, то есть об Украине и речи не идет? А как же пакт 19 апреля 1783 Екатерины великой???
Asmo    02.06.2019, 19:07
Оценка:  +3
Asmo
расеянским бюджетопилам вообще по барабану на чём пилить народные деньги, хоть на оценке ущерба, хоть на крымском мосту, хоть на квантовом телефоне из алиэкспреса )
Nesdeshniy    02.06.2019, 19:09
Оценка:  -3
Nesdeshniy
Так моста нет же, укросми не врут..
Ruspidor    02.06.2019, 19:18
Оценка:  0
Ruspidor
Да упакойся ужо, крым - говнищем был, есть и будет всегда. Главное многого не ждать и в окно не смотреть...
doc1    02.06.2019, 19:28
Оценка:  -3
doc1
там что есть мост что его нету туда все равно никто не едет!
Nesdeshniy    02.06.2019, 19:35
Оценка:  0
Nesdeshniy
Угу никто, зуб даешь??
Nesdeshniy    02.06.2019, 18:39
Оценка:  -4
Nesdeshniy
Дачки и квартирки нынешних xoxлов до сих по в Российском Крыму присутствуют и платят за их охрану явно не в гривнях.....
Ruspidor    02.06.2019, 18:59
Оценка:  -1
Ruspidor
Что ж там над вами распыляют-то,, без тяжелых металлов здесь не обошлось....
Nesdeshniy    02.06.2019, 19:06
Оценка:  -3
Nesdeshniy
А ты загугли, когда хозяин твой отвернетться на девку твою... или общую..))
Ruspidor    02.06.2019, 19:16
Оценка:  -2
Ruspidor
Глубокая деменция сопровождаемая распадом личности, понятно, сочувствую твоим родным. Ты больше гуляй и слушайся санитаров.
Nesdeshniy    02.06.2019, 19:25
Оценка:  +1
Nesdeshniy
Дык мне твоих ванитаров пасппор \рф не дает опрашивать, а так благ тебе всевозможных и Торнадовцев по больше.....
Ruspidor    02.06.2019, 18:33
Оценка:  -1
Ruspidor
Да пoxyй, за возмещением пускай обращаются в любую инстанцию которая признает сей труд....
doc1    02.06.2019, 19:29
Оценка:  -3
doc1
Так для того что бы куда то обратиться надо сначала хоть какую то организацию признать, а пока кацапы признают что ничего не признают!
Nikolas_Adver    02.06.2019, 18:32
Оценка:  -5
Nikolas_Adver
в крым ездил начиная с 78 года, и помню, что было при союзе, и как херовело после 91. сейчас еще в крыму не был, но 100пудово уверен, что как при хохлах дерьмово не будет
Ruspidor    02.06.2019, 19:01
Оценка:  -1
Ruspidor
Был при ссср - гавнище жуткое. При ссср - это при Украине, к ствти. С тех пор в этот сральник ни ногой. Ездил на Мальдивы или Маврикий. Глупые контрагенты приглашали в гости, срисходительно по плечу хлопал и вежливо отказывался, они убогие, им не объяснить, что крым - это не курортная широта!
Nesdeshniy    02.06.2019, 19:08
Оценка:  -1
Nesdeshniy
При чем ты ты там ездил, ведь Крым с 56 года в УССР был, забыл ведать..)))))
Krotol2    02.06.2019, 19:04
Оценка:  0
Krotol2
Я был в прошлом году.По сравнению с прошлым просто рай
Ruspidor    02.06.2019, 19:12
Оценка:  0
Ruspidor
Чеченов много?
Nesdeshniy    02.06.2019, 19:24
Оценка:  -3
Nesdeshniy
По меньше чем в Киеве..
ВосставшийИзБана    02.06.2019, 18:26
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Чем бы не тешились ..... Хотя ...... лучше бы повешались.
max_zeldor1    02.06.2019, 18:25
Оценка:  +3
max_zeldor1
Потом для сравнения пусть по всей рашке такое исследование проведут, пи.да.ра.сы.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь