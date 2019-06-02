Госдума РФ хочет оценить "ущерб" Крыма от Украины

На подобное исследование в России готовы потратить не менее 150 тысяч долларов.

На российском сайте госзакупок размещен тендер на выполнение так называемого исследования для "оценки ущерба", нанесенного Крыму с 1991 по 2014 год, когда аннексированный сейчас полуостров находился под контролем Украины, пишут Крым.Реалии.

Начальная стоимость исследования – 10 миллионов российских рублей (более 150 тысяч долларов).

Заказчиком исследования является Государственная дума России, которая хочет увидеть сравнение социально-экономического и законодательного регулирования ключевых сфер жизни Крыма в период СССР, в составе Украины и "составе России".

Заявки принимаются до 27 июня. Исполнителя должны выбрать 11 июля по итогам конкурса.

Напомним, что ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Россия должна требовать от Украины компенсацию за 25 лет, что Крым находился в ее составе.