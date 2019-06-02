Телеведущего Познера внесли в базу Миротворца

Российского журналиста и телеведущего Владимира Познера внесли в базу сайта Миротворец, причиной стало посещение им незаконно оккупированного Россией Крыма.

На своем сайте журналист отметил, что 18 или 19 апреля он летал в Ялту в качестве председателя жюри на финал конкурса ТЭФИ-Капитал.

Как отмечается на сайте "Миротворец", Познера включили в базу за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым".

Также Познеру вменяют "участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины" и "участие в попытках легализации аннексии АР Крым".

Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы Украины рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении Познером осознанных деяний "против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений".

"Прилетел, провел заседание жюри, улетел. Все. Очевидно, это и послужило поводом для включения меня в этот список", - объяснил свои действия сам телеведущий.

По словам Познера, "комментировать глупости – дело пустое".

"Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину? Тоже нет", - добавил он.