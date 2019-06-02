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Телеведущего Познера внесли в базу Миротворца

Комментариев: 5
Российского журналиста включили в базу за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым".
Журналист и телеведущий Владимир Познер
Журналист и телеведущий Владимир Познер
iz.ru
 
Российского журналиста и телеведущего Владимира Познера внесли в базу сайта Миротворец, причиной стало посещение им незаконно оккупированного Россией Крыма.
 
На своем сайте журналист отметил, что 18 или 19 апреля он летал в Ялту в качестве председателя жюри на финал конкурса ТЭФИ-Капитал.
 
Как отмечается на сайте "Миротворец", Познера включили в базу за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым".
 
Также Познеру вменяют "участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины" и "участие в попытках легализации аннексии АР Крым".
 
Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы Украины рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении Познером осознанных деяний "против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений".
 
 
"Прилетел, провел заседание жюри, улетел. Все. Очевидно, это и послужило поводом для включения меня в этот список", - объяснил свои действия сам телеведущий.
 
По словам Познера, "комментировать глупости – дело пустое".
 
"Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину? Тоже нет", - добавил он.
 
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает включение Познера в базу Миротворца вызовом для новой власти.
 
Напомним, что ранее в базу сайта Миротворец внесли российского актера и юмориста Михаила Галустяна.
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Теги: Крым, Познер, аннексия Крыма, новости Крыма, база данных Миротворец, сайт Миротворец
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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VSHIVANKA    02.06.2019, 19:28
Оценка:  -1
VSHIVANKA
В КАКОЙ ЕЩЁ СТРАНЕ МИРА ЕСТЬ ЧТО ТО ПОДОБНОЕ КАК НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ?
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ .......
Ruspidor    02.06.2019, 19:19
Оценка:  -2
Ruspidor
Допизделся, мразота путинская....
Nesdeshniy    02.06.2019, 19:27
Оценка:  -1
Nesdeshniy
Напиши ему лично....
Ruspidor    02.06.2019, 19:31
Оценка:  -4
Ruspidor
Что написать? Кому нужно это старое немощное гавнище!?
Nesdeshniy    02.06.2019, 19:40
Оценка:  0
Nesdeshniy
Так чего тодга потеешь?
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