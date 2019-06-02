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К Сущенко в колонии РФ пустили жену и дочь

Комментариев: 6
Адвокат журналиста надеется, что новая украинская власть "займется обменом" Сущенко на руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Украинец Роман Сущенко в российской тюрьме
Украинец Роман Сущенко в российской тюрьме
24tv.ua
 
Супруга и дочь осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко посетили его в колонии с трехдневным свиданием, сообщил адвокат Марк Фейгин в Facebook.
 
"Супруга Анжелика и дочь Юлия украинского политзаключённого Романа Сущенко посетили его с длительным, трехдневным свиданием в ИК-11 в Кирово-Чепецке", - отметил он.
 
По словам адвоката, у Сущенко "пока всё благополучно".
 
 
Фейгин также выразил надежду, что новая украинская власть "займется обменом" Сущенко на руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
 
Напомним, что собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. Россия овинила его в шпионаже.
 
4 июня 2018 года Московский городской суд признал украинского журналиста виновным и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Сущенко вину не признал.
 
 
 
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Теги: Россия, Украина-Россия, журналист, колония, Журналист Роман Сущенко, арест Романа Сущенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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haarp    02.06.2019, 20:09
Оценка:  -2
haarp
Сущенко СБУшный лох, как можно себе состряпать легенду журналиста , если у него нет ни одной статьи ни в интернете , ни в газетах не в ТВ , Когда мой дядя в старые времена работал под прикрытием журналиста он печатался везде что надо и не надо.
Ira0958    02.06.2019, 20:50
Оценка:  -1
Ira0958
Твой дядя работал в гей клубе под прикрытием и как его попа ?)))
ANDREICH    02.06.2019, 20:09
Оценка:  -1
ANDREICH
волю вязням сущенко клих балух кольченко гриб сенцов
haarp    02.06.2019, 20:05
Оценка:  -5
haarp
хоть потрахает жену 3 дня - в мозоль сотрет
haarp    02.06.2019, 20:10
Оценка:  -3
haarp
че минусуете , так и есть.
ВасяизИваново    02.06.2019, 20:45
Оценка:  +1
ВасяизИваново
Я бы на его месте так и сделал.
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