К Сущенко в колонии РФ пустили жену и дочь

Адвокат журналиста надеется, что новая украинская власть "займется обменом" Сущенко на руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Супруга и дочь осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко посетили его в колонии с трехдневным свиданием, сообщил адвокат Марк Фейгин в Facebook.

"Супруга Анжелика и дочь Юлия украинского политзаключённого Романа Сущенко посетили его с длительным, трехдневным свиданием в ИК-11 в Кирово-Чепецке", - отметил он.

По словам адвоката, у Сущенко "пока всё благополучно".

Фейгин также выразил надежду, что новая украинская власть "займется обменом" Сущенко на руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Напомним, что собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. Россия овинила его в шпионаже.