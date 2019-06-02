Человек-торпеда вернулся. Первые шаги Зеленского

Президент Владимир Зеленский начинает с места в карьер: жонглирует законодательством в собственных интересах, отменяет указы своего предшественника, будоражит общество размышлениями о референдуме.

Как итог, новый Президент установил рекорд по оспариванию его первых решений в различных судах, пишет Валерий Литонинский в №10 Журнала Корреспондент.

А вот еще — он вернул украинское гражданство заклятому врагу Коломойского и Авакова.

В последний уик-энд мая в Киеве проходил традиционный книжный фестиваль Книжный арсенал. Отечественные политики очень любят красоваться покупкой книг на этом форуме. Не стал исключением и новый Президент. Гаранту на фестивале даже подарили одну книгу, правда, детскую — Политика для начинающих. Владимир Зеленский воспринял подарок с юмором.

Да он и не пытается строить из себя светоча политической мысли и отца нации. Став Президентом, Зеленский продолжает общаться со своим избирателем на его языке, а не высокопарными и заумными формулировками. Да, от упреков в некомпетентности и непонимании государственных процессов ему никуда не деться — и оснований для таких упреков более чем достаточно. Например, страна, на территории которой идут военные действия, неделю не имела секретаря Совета нацбезопасности.

Ну что же, получается, что украинцы выбрали себе Президента, который разбирается в политике и экономике примерно на их уровне. Первые дни Зеленского спасает его консильери — Андрей Богдан. Первый действительно значимый контакт с иностранными партнерами Украины — с миссией МВФ — команда Зеленского провела без особых провалов. Миссия услышала то, что хотела — заверения в продолжении сотрудничества.

КАДРЫ ЗЕЛЕНСКОГО

Назначение известного юриста главой Администрации Президента сразу же было названо самым скандальным из кадровых решений Зеленского. Во-первых, причина в бэкграунде нового главы АП. Как говорит сам Богдан, за свою карьеру он успел поработать на все без исключения отечественные финансово-промышленные группы. Но последние годы он занимался делами Игоря Коломойского, в том числе отстаивал интересы бизнесмена в деле ПриватБанка. Коломойский в своих многочисленных публичных интервью прямо называл Богдана главным претендентом на должность главы АП. Из-за чего возникает вопрос: так кто же все-таки Богдана туда продвинул — Зеленский или Коломойский? Говорят, что иностранные дипломаты во время инаугурации прямо предостерегали Зеленского от назначения Богдана руководителем АП. Но Президент решил по-своему.

Еще более скандальным выбор Зеленского делает тот факт, что по закону Богдан в принципе не может занимать должность главы АП. Дело в том, что юрист работал в Кабинете Министров Николая Азарова на должности правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики и подпадает под действие закона Об очищении власти. То есть он люстрирован и не может занимать государственные должности до 2024 года. При этом Богдан считает, свою люстрацию несправедливой, а закон Об очищении власти — неконституционным. Дошло до того, что у Зеленского на полном серьезе заявили, пусть сначала Конституционный суд решит, что закон Об очищении власти соответствует всем нормам и положениям Конституции, а потом, если это так, то Президент Богдана уволит. Но это полный абсурд. Ведь Зеленский не может самостоятельно определять конституционность закона, закон действует, пока его не отменят. То есть его сейчас нужно выполнять, а потом ждать решение КС, а не наоборот.

Потому не стоит удивляться тому, что решение Зеленского о назначении Богдана моментально оспорили в суде. В Верховный суд поступило уже два исковых заявления о признании противоправным и об отмене назначения адвоката главой Администрации Президента.

AP Новая команда на Банковой

Зачем же тогда Богдан с таким набором проблем и с таким токсичным фоном понадобился Зеленскому во главе АП? Внутри команды Президента объясняют это тем, что он человек изнутри системы, лучше всех из ближайшего окружения Зеленского разбирается в законах и тонкостях политического процесса, а значит, и альтернативы ему не было.

Также существует мнение, что фигура Богдана может быть временной. Он призван провести Зеленского через турбулентное время парламентской кампании и формирования новой конфигурации власти, а потом уйдет в сторону. Но, судя по первым выступлениям Богдана в новой должности, его амбиции явно не ограничиваются ролью временщика под определенную задачу.

Опять же, фактор Коломойского. Кстати, внутри АП Зеленский постарался отыграть назначение Богдана тем, что сделал своего бизнес-партнера и близкого друга Сергея Шефира своим первым помощником. Также в заместители главы АП Президент назначил верных «кварталовцев» — Сергея Трофимова и Юрия Костюка. Как Богдан и Шефир будут делить полномочия — интересный вопрос. Без борьбы за влияние внутри собственной команды не обходился ни один украинский президент.

Еще одного своего друга детства и партнера по Кварталу 95, Ивана Баканова, Зеленский сделал первым заместителем главы СБУ. Как воспримут кадровые силовики назначенного к ним Баканова — отдельный и очень интересный тест на управляемость этой структуры в рамках новой Администрации.

Назначение Баканова — тоже своего рода тест гражданского общества на зрелость. Еще во время предвыборной кампании в своих роликах возмущенный Зеленский вопрошал, доколи друзей и кумов политики будут тянуть за собой во власть. Теперь посмотрим, какие вопросы по поводу такого назначения будут задавать Президенту гражданские активисты, посмотрим, насколько крепко они помнят предвыборные обещания победителя.

Бывший заместитель министра финансов Александр Данилюк в команде Зеленского стал секретарем Совета нацбезопасности и обороны. При предыдущем секретаре Александре Турчинове СНБО превратился в ведущую институцию по внедрению новых видов вооружения и развитию армии и силовых структур. Турчинов фактически не снимал военной формы, постоянно участвовал в учениях. Данилюк же хочет придать СНБО другой смысл. По его словам, он попытается построить ведущий аналитический центр, который в качестве вопросов национальной безопасности кроме собственно военной сферы будет рассматривать также финансовый и энергетический секторы.

Не обошелся без скандалов и выбор Зеленским кандидатур для внешнеполитической сферы. Сначала заместителем главы АП по этим вопросам Президент назначил нынешнего заместителя министра иностранных дел Елену Зеркаль. Но через несколько часов указ о назначении Зеркаль исчез с сайта Президента. Чиновница отказалась работать в АП и остается в МИД. Но тут, к счастью, альтернативная кандидатура оказалась столь же сильной — вместо Зеркаль замглавы АП по внешней политике стал один из ведущих украинских дипломатов — Вадим Пристайко. Ранее он работал послом Украины при НАТО, и перевод его на новую должность в АП — хороший сигнал нашим западным партнерам. Кроме того, Пристайко успел поработать и заместителем министра иностранных дел, и послом Украины в Канаде. Его ценности и ориентиры однозначно прозападные. Что дипломат доказал уже и на новом месте работы. Первый визит в качестве Президента Зеленский совершит в Брюссель. Кроме руководителей ЕС запланирована у Зеленского и встреча в штаб-квартире НАТО с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.

При этом увлекаться кадровыми решениями Зеленский не намерен. До формирования нового состава Верховной Рады он не внесет ни одного кадрового решения в парламент. Боится, что депутаты их просто прокатят. То есть действующие министры иностранных дел и обороны, главы СБУ и ГПУ доработают как минимум до августа. А министр внутренних дел Арсен Аваков и вовсе может из одного из столпов старого режима превратиться в столь же надежный столп режима нового. И это не сарказм. Во всяком случае, этого очень хотелось бы Коломойскому, чего бизнесмен не просто не скрывает, а не устает повторять при каждом удобном случае.

БОЛЬШИЕ РИСКИ

Коломойский при Президенте Зеленском вообще превращается в одного из главных спикеров новой власти. Президент мог бы предложить ему соответствующую должность, результаты конкурса на нее так до сих пор и не обнародованы.

Сам Зеленский постоянно открещивается от связей с бизнесменом. Но после того как Коломойский в своих интервью что-то заявляет, это воспринимается или как позиция, или как руководство к действию для команды нового Президента. Так что в итоге та самая команда вынуждена слова бизнесмена как-то комментировать. Последний перл Коломойского — полезность дефолта для экономики. Как знаем, 2019-2020 годы — период пиковых выплат Украины по внешним долгам. Так вот, Коломойский предлагает не платить и вообще не выполнять требования МВФ.

Якобы Игорь Валерьевич таким образом беспокоится об украинцах, которым постоянно поднимают тарифы на коммуналку, особенно на электричество. Не говорит только Коломойский, что низкие тарифы на электричество выгодны лично ему, потому что его металлургические предприятия — одни из крупнейших потребителей электроэнергии в стране. При этом Коломойский в качестве маяков полезности дефолта приводит примеры Греции и Аргентины. Дескать, вот успешные страны, отказавшиеся от «ярма МВФ». Только все эти фантазии бизнесмена не выдерживают абсолютно никакой критики. Для Аргентины дефолт 2001 года закончился невыплатой пенсий, конфискацией средств из накопительных пенсионных фондов, девальвацией национальной валюты и массовыми беспорядками. Греция — вообще страна еврозоны, тут априори сравнивать нечего, кроме того, как бы греки ни брыкались, а в итоге пришлось идти на непопулярные реформы и урезать социальные выплаты ради продолжения сотрудничества с МВФ.

Именно помощь МВФ сегодня является основой финансовой стабильности Украины, она же чуть ли не единственный, как это ни прискорбно звучит, двигатель реформ в стране. У Зеленского вроде бы это осознают, потому что заявили: сотрудничество с МВФ будет продолжено. Рассчитывают договориться о новой программе после парламентских выборов. А заявления Коломойского назвали его личным мнением. Дефолт — это обнищание населения, но лучший период для крупного бизнеса, чтобы покупать дешево активы, в том числе и государственные. Ну и будем помнить, что Коломойский уже предъявлял претензии по поводу компенсации за национализированный ПриватБанк. А МВФ такую компенсацию, мягко говоря, не одобряет.

Кроме Коломойского знатно «набросил на вентилятор» в последние дни и его бывший адвокат Богдан. Сразу после вступления в должность главы АП он начал вслух размышлять о проведении в Украине референдума о мирном договоре с Россией. Тут уже возмутились все. Конечно, еще с инаугурационной речи, в которой Зеленский заявил, что теперь мы все президенты, стало понятно, что новый глава государства всячески попытается размыть ответственность за свои решения.

Но не до такой же степени, ведь вопрос мира с Россией — это вопрос в принципе существования украинского государства. Кроме того, в Украине на данный момент отсутствует закон о референдуме, то есть даже не установлена процедура его проведения. Ну и наконец, в условиях гибридной войны, когда рядом вовсю работает российская пропагандистская машина, проводить какой-то референдум без четких формулировок — это стрелять себе же в ногу.

Одним словом, не лучшая инициатива новой провластной команды. Зеленский, ощутив волну возмущения, тут же заговорил о том, что речь идет не о референдуме, а просто об опросе, чтобы узнать мнение людей. Но не пропадает ощущение, что заявление Богдана — прощупывание ситуации и пробный камень, вброшенный в информационное пространство. Пока первую пробу отбили, то ли еще будет.

Кстати, о мнении людей. На сайте Президента за один день набрала необходимое для рассмотрения количество голосов электронная петиция об отставке Зеленского. Понятно, что никаких серьезных последствий этот факт иметь не будет. В АП считают эту историю шуткой. Троллинг троллингом, а задуматься людям на Банковой все-таки стоило бы.

ВЫХОД В КОЗЫРЬ

Но вместо этого Зеленский продолжает штамповать указы, которые потом оспариваются в судах. Так он отменил указы своего предшественника Петра Порошенко об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и о назначении на эту должность Владимира Горковенко. И тот оспорил решение нового Президента о своем увольнении в Верховном суде. Юристы называют такие действия Зеленского «странными». Если человек уже находится в должности, то отмена указа о его назначении — это абсурд. Логика в таких действиях может быть, если речь идет об отмене указа, который был издан с нарушением закона. Но свои действия Зеленский не объяснил, хотя Порошенко действительно поспешил провести ротацию в Нацсовете, чтобы этого не сделал новый глава государства.

Следующая отмена Зеленским указа Порошенко стала куда более резонансной. Новый Президент вернул украинское гражданство бывшему главе Одесской ОГА и экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Тот успел совершить много разного до своего изгнания из Украины — ссорился с Порошенко и Аваковым, сулил суд-расправу Коломойскому, ну и еще много чего по мелочи. А закончилось все обвинениями в попытке государственного переворота на российские деньги и выдворением Саакашвили из страны.

EPA Саакашвили прилетел в Украину

Зачем Зеленскому возвращать Саакашвили в Украину и, соответственно, в отечественную политику? Чтобы тот троллил Порошенко перед парламентскими выборами? Может быть. Но вот тут как раз книга о политике для начинающих новому Президенту и не помешала бы. Саакашвили действительно будет портить нервы Порошенко, но, помимо него, и Авакову с Коломойским. В Слугу народа его не возьмут — как уже сказано, контролировать Михо нереально, доказано на практике. Переход Саакашвили в оппозицию к Зеленскому и его атака на действующего Президента — лишь вопрос времени.