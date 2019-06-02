Кернес хочет в коалицию с властью в новой Раде
Кернес на объединительном съезде своей партии Доверяй делам рассказал, что является сторонником прямых переговоров с Россией.
Мэр Харькова и сопредседатель партии Доверяй делам Геннадий Кернес заявил, что хотел бы, чтобы его партия участвовала в формировании коалиции в новом парламенте, сообщает Интерфакс-Украина.
"Если мы не чужды новой власти — а мы собираемся только помогать новой власти, мы, наверное, конечно, хотим быть в коалиции", — заявил Кернес после окончания объединительного съезда партии Доверяй делам.
Также Кернес рассказал, что является сторонником прямых переговоров с Россией.
"Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией? Потому что это страна-агрессор, а не страна-сосед? А я считаю, что все должно решаться с умом и мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем друг друга, а потом находим крайних и не просим извинения", — заявил он.
Напомним, что 2 июня во Дворце спорта в Харькове прошел первый этап объединительного съезда партии Доверяй делам, на котором мэра Харькова Геннадия Кернеса и мэра Одессы Геннадия Труханова избрали сопредседателями партии. Съезд сопровождался протестами.
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