Кернес хочет в коалицию с властью в новой Раде

Кернес на объединительном съезде своей партии Доверяй делам рассказал, что является сторонником прямых переговоров с Россией.

Мэр Харькова и сопредседатель партии Доверяй делам Геннадий Кернес заявил, что хотел бы, чтобы его партия участвовала в формировании коалиции в новом парламенте, сообщает Интерфакс-Украина.

"Если мы не чужды новой власти — а мы собираемся только помогать новой власти, мы, наверное, конечно, хотим быть в коалиции", — заявил Кернес после окончания объединительного съезда партии Доверяй делам.

Также Кернес рассказал, что является сторонником прямых переговоров с Россией.