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Кернес хочет в коалицию с властью в новой Раде

Комментариев: 15
Кернес на объединительном съезде своей партии Доверяй делам рассказал, что является сторонником прямых переговоров с Россией.
Кернес на съезде своей новой партии
Кернес на съезде своей новой партии
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Мэр Харькова и сопредседатель партии Доверяй делам Геннадий Кернес заявил, что хотел бы, чтобы его партия участвовала в формировании коалиции в новом парламенте, сообщает Интерфакс-Украина.
 
"Если мы не чужды новой власти — а мы собираемся только помогать новой власти, мы, наверное, конечно, хотим быть в коалиции", — заявил Кернес после окончания объединительного съезда партии Доверяй делам.
 
Также Кернес рассказал, что является сторонником прямых переговоров с Россией.
 
"Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией? Потому что это страна-агрессор, а не страна-сосед? А я считаю, что все должно решаться с умом и мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем друг друга, а потом находим крайних и не просим извинения", — заявил он.
 
Напомним, что 2 июня во Дворце спорта в Харькове прошел первый этап объединительного съезда партии Доверяй делам, на котором мэра Харькова Геннадия Кернеса и мэра Одессы Геннадия Труханова избрали сопредседателями партии. Съезд сопровождался протестами.
 
 
 
 
 
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Теги: коалиция, Выборы, Кернес, Владимир Зеленский, Парламентские выборы 2019
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (15)
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Ruspidor    02.06.2019, 22:19
Оценка:  -3
Ruspidor
Спасибо тебе, педя, за то, что ты совсеми все порешал, и спустя 5 лет мы имеем гепу и труханова на свободе! Низкий тебе поклон и твоему куму юге! Мы так счастливы, армия, мова, вира, бляд!
Letohradek    02.06.2019, 22:24
Оценка:  +3
Letohradek
pidor, у охрыпшего крысеныша не хочешь потребовать, что бы недомерок устроил Труханову и Кернесу совместное проживание в ИТК? Или так и будешь гавкать на папередников?
Армата*    02.06.2019, 22:17
Оценка:  -9
Армата*
Партия мэров их съезд, акция националистов, снос памятника Жукову - идея Коломойского. Цель оттянуть голоса у "оппозиционеров" - Фирташа и Ахметова(Бойко-Вилкул). На самом деле все они за редким исключением легли под Порошенко, бандеровскую идеологию, стали послушным орудием в войне против России.
doc1    02.06.2019, 22:19
Оценка:  +6
doc1
ПНХ кацапский нацист!
ВосставшийИзБана    02.06.2019, 22:12
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Теперь он может только хотеть. После того, как его подстрелили у него полное нестояние.
Ruspidor    02.06.2019, 22:17
Оценка:  -5
Ruspidor
После того как агетировал за потроха перед первым туром так уж точно...
Армата*    02.06.2019, 22:22
Оценка:  -6
Армата*
Вот интересно - как человека традиционной ориентации, можно знать про полное нестояние у Кернеса?
ВосставшийИзБана    02.06.2019, 22:34
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Ты посмотри как он стремительно заплывает жиром. При этом он перемещается в коляске. Это значит, что нижныы часть тела у него после ранения полностью парализована. Я так надеюсь, что анатомия у него аналогична моей и гениталии находятся именно в парализованной части тела. И тут ориентация никакого
ВосставшийИзБана    02.06.2019, 22:34
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
значения не имеет. А если твоя реплика - это подколка - то она тупая.
Letohradek    02.06.2019, 22:36
Оценка:  +1
Letohradek
Восставший, ты напрасно даешь образование - у.о.
PINKIPAU    02.06.2019, 22:10
Оценка:  +8
PINKIPAU
Ватный кусок дерьма.
Ruspidor    02.06.2019, 22:16
Оценка:  -7
Ruspidor
Соратник твоего потроха, yблюдок! 4 месяца назад организовывал сборища за потроха в Харькове... Выступал в поддержку...
PINKIPAU    02.06.2019, 22:23
Оценка:  +7
PINKIPAU
Он каждой власти соратник.
Orzy    02.06.2019, 22:06
Оценка:  +7
Orzy
быстро переобулся! А как за Пороха топил!
Ruspidor    02.06.2019, 22:21
Оценка:  -2
Ruspidor
Так он с потрохом все порешал, как и труханов и сразу стал для него свой в доску... Спасибо тебе, педя, и твоему куму юге за все за это!
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