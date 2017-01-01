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Снос памятника Жукову в Харькове: открыто два дела

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Националисты сбросили памятник Жукову, при этом произошла потасовка с правоохранителями. Трое полицейских пострадали.
В Харькове 2 июня снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову
В Харькове 2 июня снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову


Национальная полиция открыла уголовное производство из-за сноса памятника маршалу Жукову во время пикетирования съезда партии Доверяй делам в Харькове в воскресенье, 2 июня, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесли памятник (бюст маршала СССР Георгия Жукова – ред.) на проспекте Петра Григоренко и распылили слезоточивый газ в толпу... Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Уголовные производства возбуждены по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось, 2 июня группа активистов, пикетировавших съезд партии Доверяй делам в Харькове, устроили "коридор позора" для участников съезда, а также снесли бюст Жукову. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что памятник будет восстановлен.

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Теги: Советские памятники, Харьков, уголовное дело, Жуков, снос памятников
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Источник: korrespondent.net

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