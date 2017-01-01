Раненому ребенку под Киевом врачи не смогли извлечь пулю из головы

Бабушка раненого мальчика сообщила, что у него полностью раздроблена черепная коробка и медики не смогли извлечь пулю из головы.

Бабушка пятилетнего мальчика, в которого стреляли полицейские в Переяславе-Хмельницком, сообщила, что ребенку сделали операцию, но врачи не смогли извлечь пулю из головы. Об этом она сообщила в интервью Громадскому.

Она отметила, что состояние ее внука очень сложное, ему сделали операцию сразу после того, как привезли в больницу 1 июня.

"Черепная коробка полностью раздроблена. Пуля отрикошетила, побила всю черепную коробку и застряла в мозге. Ее не могут достать и она, вероятно, там так и останется. Сделали трепанацию, убрали все эти кости и полностью все повычищали", - сказала бабушка раненого ребенка.

"Однозначно, они будут сидеть. Мы не допустим, чтобы они вышли или под залог, или чтобы вообще их оправдали. Такому оправдания нет. Я еще понимаю, если авария. Но просто напиться и такое сделать ....", - отметила Александра Тлявова.

По ее словам, начальник местного райотдела полиции приезжал в реанимацию к ребенку, и говорил, что патрульные, которые нанесли ребенку тяжелые травмы, признают свою вину.

"…но они такие пьяные, что они не знают, кто это сделал. Они были без сознания пьяны. Просто развлекались", - возмутилась женщина.

Тлявова сообщила, что люди им жертвуют средства, и выразила надежду, что денег хватит на реабилитацию внука.

Напомним, 1 июня, 5-летний мальчик из Переяслав-Хмельницкого попал в реанимационное отделение с ранением головы, которое он получил во дворе по месту жительства в результате случайного выстрела. Позже стало известно, что к инциденту причастны два работника полиции.

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