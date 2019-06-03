Итоги 2 июня: Снос бюста Жукова и обида Саакашвили

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В Харькове снесли памятник Жукову; Саакашвили обиделся на Порошенко. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Познер попал на Миротворец

Российского журналиста и телеведущего Владимира Познера внесли в базу сайта Миротворец, причиной стало посещение им аннексированного Россией Крыма.

Отмечается, что Познера включили в базу за “сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым“.

В Харькове снесли памятник маршалу Жукову

Группа активистов, пикетировавших съезд партии Доверяй делам в Харькове, устроили “коридор позора“ для участников съезда, а также снесли бюст маршалу ССР Георгию Жукову. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что памятник будет восстановлен.Национальная полиция открыла уголовное производство из-за сноса памятника Жукову.

Саакашвили затаил обиду на Порошенко

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили рассказал, что считает экс-президента Петра Порошенко человеком без чувства юмора, и подчеркнул, что обижен на него.

“Я обижен на Порошенко. Потому что с ним у меня были личные отношения, и Порошенко мне много чего обещал. Полномочия, финансирование, дорогу Одесса – Рени, центр административных услуг, открытое таможенное пространство, новых людей, изменить законодательство. Он мне соврал“, – заявил Саакашвили.

По словам политика, Порошенко также страдает от комплексов. “Он настаивал, чтобы я был с ним на “вы“, ибо он президент. А я всю жизнь был с ним на “ты“. Это реально комплекс человека“, – отметил экс-глава Одесской ОГА.

Мэры Харькова и Одессы объединились для участия в выборах в Раду

Во Дворце спорта в Харькове прошел первый этап объединительного съезда партии Доверяй делам, на котором мэра Харькова Геннадия Кернеса и мэра Одессы Геннадия Труханова избрали сопредседателями партии.

Кернес заявил, что хотел бы, чтобы его партия участвовала в формировании коалиции в новом парламенте.

Супрун рассказала о вреде кальяна

Кальян опаснее сигарет, не является безопасной альтернативой сигаретам и наносит существенный вред здоровью курильщиков, в том числе пассивных, заявила и.о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.

“До сих пор довольно распространен миф о том, что табачный дым проходит через воду и поэтому становится безопасным. Кальян часто предлагают, как менее вредную альтернативу сигаретам, но это не так“, - отметила Супрун.

По ее данным, час курения кальяна наносит вред организму, как 100 выкуренных сигарет: во время курения одной сигареты курильщик вдыхает 0,6 л дыма, в то время как курильщик кальяна за один сеанс курения кальяна вдыхает 74.1 л дыма.

Трампа обвинили во вмешательстве во внутренние дела Великобритании

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин назвал комментарии президента США Дональда Трампа относительно следующего премьер-министра “недопустимым вмешательством“ в дела Великобритании.

“Попытка президента Трампа решить, кто будет следующим премьер-министром Великобритании, является абсолютно неприемлемым вмешательством в демократию нашей страны“, - сказал Корбин.