Сутки на Донбассе: пять обстрелов, без потерь

С начала этих суток в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты уже обстреляли украинские позиции.

За сутки 2 июня сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

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Военные сообщили, что сепаратисты в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" три раза обстреляли украинских военных: у города Марьинка - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем; вблизи населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм; вблизи села Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза: вблизи населенного пункта Новгородское - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у населенного пункта Майорск - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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С начала текущих суток противник один раз из противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и зенитных установок ЗУ-23-2 обстрелял позиции ВСУ вблизи населенного пункта Каменка.

Напомним, за минувшие сутки, 1 июня, в районе проведения ООС сепаратисты 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения.