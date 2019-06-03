Под Харьковом отец застрелил сына и покончил с собой
В городе Чугуеве Харьковской области в одном из частных домов 2 июня 61-летний мужчина застрелил своего сына, а затем совершил самоубийство.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.
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"Выездом на место происшествия и в ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские установили, что 61-летний мужчина произвел выстрел из гладкоствольного ружья в голову своему 36-летнему сыну. После совершения преступления мужчина ушел в комнату и застрелился из обреза", – сообщили в полиции.
По предварительной информации, злоумышленник в день трагедии употреблял алкоголь.
Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство» УК Украины. Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.
Как сообщалось 3 июня, раненому полицейскими мальчику врачи не смогли извлечь пулю из головы.