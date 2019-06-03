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Под Харьковом отец застрелил сына и покончил с собой

Комментариев: 1
Мужчина застрелился из обреза.
61-летний мужчина выстрелил из ружья в голову своему
61-летний мужчина выстрелил из ружья в голову своему
npu.gov.ua

В городе Чугуеве Харьковской области в одном из частных домов 2 июня 61-летний мужчина застрелил своего сына, а затем совершил самоубийство.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

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"Выездом на место происшествия и в ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские установили, что 61-летний мужчина произвел выстрел из гладкоствольного ружья в голову своему 36-летнему сыну. После совершения преступления мужчина ушел в комнату и застрелился из обреза", – сообщили в полиции.

По предварительной информации, злоумышленник в день трагедии употреблял алкоголь.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство» УК Украины. Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

Как сообщалось 3 июня, раненому полицейскими мальчику врачи не смогли извлечь пулю из головы.

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Теги: убийство, самоубийство, Харьковская область, отец, сын
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Комментариев (1)
Афганец    03.06.2019, 09:50
Оценка:  0
Афганец
Да напились пап и сынок! Обычные семейные разборы!
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