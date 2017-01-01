Вернулись грозы и шквалы: чего ждать от погоды 3 июня

Синоптики обещают нескольким областям солнечный день без осадков.

В Украину снова вернулись грозы и шквалы. Повезло с погодой 3 июня всего нескольким регионам, сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины предпочтительно стоит готовиться к дождю с грозами. Солнечно и без осадков будет только в Луцке и Ровно. Температура воздуха +23…+28 градусов по Цельсию.

Неожиданная погодная ситуация наблюдается на востоке Украины. Впервые за длительное время в регионах прогнозируют дожди и грозы. Воздух прогреется от +26 до +31 градуса.

Южным регионам сегодня прогнозируют дожди с грозами. Столбик термометра поднимется от +26 до +29 градусов.

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Северным регионам обещают солнечный летний день. Воздух прогреется от +26 до +29 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине предпочтительно дожди и грозы. На термометре +26…+31 градус по Цельсию.

В столице солнечно и тепло. Воздух 3 июня прогреется от +27 до +29 градусов.

Напомним, ГСЧС предупредила о высокой пожарной опасности. Всего в Украине с начала текущего года произошло более 23 тысяч пожаров на открытых территориях.