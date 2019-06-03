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Скандальный харьковский мэр призвал “покаяться перед РФ”

Комментариев: 33
Кернес заявил, что сами украинцы хотят прямых переговоров с РФ.
Кернес призвал покаяться
Кернес призвал покаяться
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Одиозный мэр Харькова Геннадий Кернес на съезде политсилы “Доверяй делам” заявил, что он требует прямых переговоров с Россией потому, что этого хотят миллионы украинцев, передает Медиапорт.

Свое мнение скандальный мэр аргументировал “последними соцопросами”.

Почему кто-то стесняется прямых переговоров с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией? Потому что это страна-агрессор? А не страна-сосед? А я считаю, что все должно решаться с умом. И мы должны в первую очередь покаяться. Что мы обвиняем друг друга, а потом находим крайних и никогда не просим прощения, - заявил Кернес.

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При этом харьковский мэр несколько раз акцентировал на том, что это не его личный посыл, а желание миллионов украинцев. Он также заявил, что войну на Донбассе нужно заканчивать и его политическая партия поддержит любые инициативы, которые этого способствуют.

Минский формат должен быть оживлен и продлен. Альтернативы нет. Параллельно нужно начинать работу с украинцами по ту сторону фронта. Хватит хоронить героев, надо возвращать живых, - отметил Кернес.

Напомним, Кернес хочет в коалицию с властью в новой Раде. Кернес на объединительном съезде своей партии Доверяй делам рассказал, что является сторонником прямых переговоров с Россией.

 

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Теги: Кернес, мэр Харькова, скандал
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Комментариев (33)
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Юго-Север    03.06.2019, 10:41
Оценка:  +1
Юго-Север
На самом деле Кернес и Ко, приспособленцы готовые сотрудничать с ЛЮБОЙ властью, ради сохранения и приумножения своих доходов. Они молчали когда отбирали храмы и изгоняли священников УПЦ, когда закрывали русские школы, русские радио и телеканалы, переименовывали улицы и сносили памятники Героям ВОВ
Юго-Север    03.06.2019, 10:49
Оценка:  0
Юго-Север
Кернесу, могут поверить лишь совсем не информированные люди, не имеющие интернета, или уж с совсем с плохой памятью - "как у рыбки". Но куда деть видео с ю-туба - "Мэр Харькова Кернес призвал голосовать за Порошенко", "Геннадий Кернес: "Порошенко сейчас проявляет себя как лидер нации"".
ВосставшийИзБана    03.06.2019, 10:35
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Прямых переговоров с РФ не хочет сама РФ. Потому что понимает, что никто ей ничего отдавать не будет, а будут требовать убраться с чужих территорий.
otstoi-002    03.06.2019, 10:35
Оценка:  -3
otstoi-002
Я тебя на ноль помножу.

Жи-дяр@
Dovzenko    03.06.2019, 10:33
Оценка:  +1
Dovzenko
Еще один враг раскрылся.
Коляка    03.06.2019, 10:25
Оценка:  -6
Коляка
Раньше Украина была энергоцентром Европы, а теперь будет Сербия. Сербы никогда не предавали Русских и за это пучили вот такой бонус!
LifeStriker    03.06.2019, 10:28
Оценка:  +1
LifeStriker
Ты руссо-нацо-фашист, хватит писать чушь по методичке кремлевской
Ruspidor    03.06.2019, 10:19
Оценка:  -6
Ruspidor
Спасибо тебе, потрох, за то, что спустя 5 лет гепа - награжденный тобой герой Украины, на свободе, пацриот! И юге низкий поклон за все за это!
Letohradek    03.06.2019, 10:27
Оценка:  0
Letohradek
В настоящее время президентом Украины является охрыпшая крыса! И то, что заявляет Кернес, происходит также в настоящее время! Теперь все претензии к недомерку Зэ
ВосставшийИзБана    03.06.2019, 10:33
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Называй его просто - артикль.
LifeStriker    03.06.2019, 10:18
Оценка:  +3
LifeStriker
Пора декомунизировать этого латентного сепара Гепу
Николай510    03.06.2019, 10:10
Оценка:  +5
Николай510
Почему это предательское ЧМО "требует" от украинского народа "переговоры" с русскими захватчиками, оккупантами украинских земель , какое отношение этот подсудный имеет к интересам Украины и её народу? И почему ОНО ещё не в тюрьме?
Людмил_А    03.06.2019, 10:12
Оценка:  -4
Людмил_А
А кто тебе дал право от украинского народа что-то тут вещать? Украинский народ хочет мира с Россией, потому и выбрал Зе, а не пороха.
LifeStriker    03.06.2019, 10:13
Оценка:  +1
LifeStriker
Абсолютно неверное суждение
Peyot    03.06.2019, 10:16
Оценка:  -1
Peyot
сиди там у себя за поребриком и помалкивай вша кацапкая! а мы тут у себя в Украине без вас разберемся как с окупантами и терористами поступать!
Ruspidor    03.06.2019, 10:17
Оценка:  -2
Ruspidor
Я выбрал Зе, я не хочу мира с рф, я хочу чтобы пересажали рыговское ворье во главе с потрохом...
Коляка    03.06.2019, 10:19
Оценка:  -4
Коляка
это потому что ты упоротое дурило
Коляка    03.06.2019, 10:13
Оценка:  -4
Коляка
ты упоротое, не понимаешь самой сути всего происходящего, не просто так Украина от России получило, получила за предательство
LifeStriker    03.06.2019, 10:23
Оценка:  +2
LifeStriker
Ты жлоб российский, сиди и помалкивай, ненужно тут выгораживать русских фашистов оккупантов если ты сам не нацик русский а если руссо-нацик то вали отсюда к бурятам
Коляка    03.06.2019, 10:08
Оценка:  -6
Коляка
Ща Гепу упоротые нацики атакуют. С Россией изначально не надо было ссориться, угрожая выгнать черноморский флот РФ и вступить в НАТО и разместить там базы НАТО. Это угрожало безопасности России. С НАТО был догвор, что оно не будет приближаться к российским границам. По этому Гепа прав, ясно Вам?
Колишній-східняк    03.06.2019, 10:06
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Нет, весь наш постсоветский опыт показывает, что от России надо держаться подальше. Забыли уже бесконечный газовый шантаж и перекрывание вентиля в самые морозы, сырные и другие войны, Тузлу, Крым, Керченский пролив и ОРДЛО?...
Коляка    03.06.2019, 10:10
Оценка:  -5
Коляка
все не просто так, все беды от упоротых еще раз объясняю, перестань таким быть и политиков таких не выбирай и тогда с РФ все будет хорошо и в шоколаде... Почему то до майдаунской революции был экономический рост... Не думал об этом дырявая голова?
ВасяизИваново    03.06.2019, 10:10
Оценка:  -3
ВасяизИваново
Платить надо было зв газ, мы бы и не перекрывали вентили.
Колишній-східняк    03.06.2019, 10:16
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Сейчас, когда покупаем в Европе, никто не не жалуется. Платим исправно. А тогда дня не было. чтобы не вопили, что не платим, что "тырим". Как-то оно не стыкуется...
Коляка    03.06.2019, 10:19
Оценка:  -3
Коляка
без огня дыма не бывает
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