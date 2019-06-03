Скандальный харьковский мэр призвал “покаяться перед РФ”

Кернес заявил, что сами украинцы хотят прямых переговоров с РФ.

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Одиозный мэр Харькова Геннадий Кернес на съезде политсилы “Доверяй делам” заявил, что он требует прямых переговоров с Россией потому, что этого хотят миллионы украинцев, передает Медиапорт.

Свое мнение скандальный мэр аргументировал “последними соцопросами”.

Почему кто-то стесняется прямых переговоров с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией? Потому что это страна-агрессор? А не страна-сосед? А я считаю, что все должно решаться с умом. И мы должны в первую очередь покаяться. Что мы обвиняем друг друга, а потом находим крайних и никогда не просим прощения, - заявил Кернес.

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При этом харьковский мэр несколько раз акцентировал на том, что это не его личный посыл, а желание миллионов украинцев. Он также заявил, что войну на Донбассе нужно заканчивать и его политическая партия поддержит любые инициативы, которые этого способствуют.

Минский формат должен быть оживлен и продлен. Альтернативы нет. Параллельно нужно начинать работу с украинцами по ту сторону фронта. Хватит хоронить героев, надо возвращать живых, - отметил Кернес.

Напомним, Кернес хочет в коалицию с властью в новой Раде. Кернес на объединительном съезде своей партии Доверяй делам рассказал, что является сторонником прямых переговоров с Россией.