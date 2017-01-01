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Под Львовом мужчина погиб, выпав из воздушного шара

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Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.
Мужчина выпал из корзины собственного воздушного шара
Мужчина выпал из корзины собственного воздушного шара
vnebo.ua

В селе Репехов Жидачовского района Львовской области 1 июня из корзины собственного воздушного шара выпал мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

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"От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия. Правоохранители установили личность аэронавта – 47-летнего жителя одного из сел Пустомытовского района", – сказано в сообщении.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщалось 3 мая, в Крыму ребенка унесло в открытое море на воздушном шаре.

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Теги: смерть, несчастный случай, воздушный шар, Львов
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