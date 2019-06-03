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Вакарчук хочет запатентовать выражение “Слава - країні”

Комментариев: 1
Компания политика подала заявку на патент.
Вакарчук подал заявки на патенты
Вакарчук подал заявки на патенты
facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

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Святослав Вакарчук хочет запатентовать выражение “Слава - країні”. Компания лидера политической партии “Голос” Святослава Вакарчука “Суперсимметрия” подала заявки в Украинский институт интеллектуальной собственности ”Укрпатент” на регистрацию четырех политических товарных знаков. Речь идет о политических слоганах и названии партии, передает ЛигаБизнесИнформ.

Согласно информации из заявок, Вакарчук планирует использовать данные выражения для политических лозунгов, политической рекламы, для пиара, а также в образовательной сфере.

Заявки компании политика
Заявки компании политика
Скриншот

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В частности, в заявке на регистрацию бренда “Слава — країні” указано, что оно будет использоваться для финансового спонсорства, предоставления помощи малообеспеченным и анализа компьютерных систем.

Напомним, Вакарчук рассказал, кто финансирует его партию. По словам Святослава, он сам является основным инвестором.

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Теги: Вакарчук, патент, политические лозунги, выражение, "Слава країні"
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Комментариев (1)
Peyot    03.06.2019, 10:14
Оценка:  +5
Peyot
сразу бы подал патенк на Кирилицу чего уж там... вобще уже сума посходили прихвостни олигарховские!!
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