Компания политика подала заявку на патент.

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Святослав Вакарчук хочет запатентовать выражение “Слава - країні”. Компания лидера политической партии “Голос” Святослава Вакарчука “Суперсимметрия” подала заявки в Украинский институт интеллектуальной собственности ”Укрпатент” на регистрацию четырех политических товарных знаков. Речь идет о политических слоганах и названии партии, передает ЛигаБизнесИнформ.

Согласно информации из заявок, Вакарчук планирует использовать данные выражения для политических лозунгов, политической рекламы, для пиара, а также в образовательной сфере.

Заявки компании политика Скриншот

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В частности, в заявке на регистрацию бренда “Слава — країні” указано, что оно будет использоваться для финансового спонсорства, предоставления помощи малообеспеченным и анализа компьютерных систем.

Напомним, Вакарчук рассказал, кто финансирует его партию. По словам Святослава, он сам является основным инвестором.