Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Активистам за разрушение бюста Жукова в Харькове грозит 5 лет тюрьмы

Комментариев: 7
Следователи открыли два уголовных дела.
Сейчас полиция устанавливает лиц причастных к инциденту
Сейчас полиция устанавливает лиц причастных к инциденту
mediaport.ua

Следователи харьковской полиции открыли два уголовных производства по факту событий в Немышлянском районе Харькова, где сбросили с пьедестала памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Во время мероприятий группа неизвестных распылили слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу.

Согласно информации, активисты надели на памятник веревки и сбросили бюст с пьедестала. После на место памятника поставили флаг Украины.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений.

Напомним, 2 июня группа активистов, пикетировавших съезд партии Доверяй делам в Харькове, устроили “коридор позора“ для участников съезда, а также снесли бюст маршалу ССР Георгию Жукову. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что памятник будет восстановлен.Национальная полиция открыла уголовное производство из-за сноса памятника Жукову.

Поделись:
Теги: Харьков, памятник, Жуков, Кернес, Труханов, простесты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
VSHIVANKA    03.06.2019, 10:38
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ЗРАДА ЗРАДНАЯЯЯЯЯЯЯ !!!!!!!
ЗА ЧТО СКАКАЛИ ???!!!!
ЗА ЧТО ПЕЧЕНЬКИ С ХОЗЯЙСКИХ РУК ЖРАЛИИИИИ !!!!!!!
LifeStriker    03.06.2019, 10:46
Оценка:  0
LifeStriker
Просто убейся об стену, желательно об какойнибудь памятник ленина если еще не выкинули это говно везде
Letohradek    03.06.2019, 10:36
Оценка:  -1
Letohradek
В 2014 все также начиналось ... януковские суды работали даже ночами, не успевали вы7носить приговоры ... А позже януковскую банду погнали пинками за паребрик ...
ВСЕ ПОВТОРЯЕТСЯ!
chytan    03.06.2019, 10:34
Оценка:  +1
chytan
Кернесу со своей шоблой по пятерке !!!
Peyot    03.06.2019, 10:32
Оценка:  +2
Peyot
А следователям и меру города по 5ке за нарушение закона о декомунизации? А потом эти следователи ноют что они свою работу делают а их нелюбят... валите за поребрик и там своих Сралинов-Жукавов под хвосты целуйте!
LifeStriker    03.06.2019, 10:27
Оценка:  +1
LifeStriker
В тюрьму нужно сепара Гепу который раньше не убрал памятник этого русского фашиста!
Peyot    03.06.2019, 10:33
Оценка:  0
Peyot
Комунисты убили Украинцев намного больше чем фашисты! Потому не нужно принижать претупления жукова называя его фашистом!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь