Активистам за разрушение бюста Жукова в Харькове грозит 5 лет тюрьмы

Следователи открыли два уголовных дела.

Сейчас полиция устанавливает лиц причастных к инциденту mediaport.ua

Следователи харьковской полиции открыли два уголовных производства по факту событий в Немышлянском районе Харькова, где сбросили с пьедестала памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Во время мероприятий группа неизвестных распылили слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу.

Согласно информации, активисты надели на памятник веревки и сбросили бюст с пьедестала. После на место памятника поставили флаг Украины.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений.

Напомним, 2 июня группа активистов, пикетировавших съезд партии Доверяй делам в Харькове, устроили “коридор позора“ для участников съезда, а также снесли бюст маршалу ССР Георгию Жукову. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что памятник будет восстановлен.Национальная полиция открыла уголовное производство из-за сноса памятника Жукову.