Суд ООН рассмотрит претензии РФ к Украине

Украинские дипломаты готовы снова услышать о "гражданской войне" и "защите русскоязычных".

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Международный Суд ООН 3 июня начнет рассмотрение дела о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом со ссылкой на сообщение суда пишет “Европейская правда“.

Публичные слушания будут проходить в Гааге с понедельника по пятницу. Слушания будут посвящены предварительным возражениям, выдвинутым Россией. Сегодня РФ проведет первый раунд устных аргументов, завтра будет выступать украинская сторона. Второй раунд состоится 6 и 7 июня.

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Замглавы МИД Елена Зеркаль отметила, что рассмотрение дела по существу - это детальное исследование всех доказательств, экспертных мнений и свидетельских, которые Украина предоставила суду на 17500 страницах еще год назад.

“Это именно то, чего россияне пытаются избежать всеми возможными путями, включая юридическую гимнастику и эквилибристику“,- отметила Зеркаль.

“Мы осознаем, что во время выступления России мир в очередной раз услышит о “мятежах“,“гражданской войне“,“спасении русскоязычного населения“,“возвращении Крыма“ и снова расскажет сказку об “оружии в шахтах“. Мы морально готовы к очередной порции российской пропаганды“, - заверила она.

Напомним, 10-14 июня Постоянный третейский суд в Гааге проведет первые слушания в арбитраже Украины против России о нарушении Москвой международного морского права в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

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25 мая Трибунал ООН в Гамбурге уже обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину. Также суд требует от России вернуть три украинских корабля “Никополь“, “Бердянск“ и “Яны Капу“. МИД РФ взамен утверждает, что трибунал ООН не имел права решать судьбу пленных моряков.