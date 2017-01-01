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В Луцке из-за сообщения о минировании эвакуировали пациентов больницы

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На месте работают правоохранители, взрывотехники и пожарные.
В Луцке из-за сообщения о минировании эвакуировали пациентов больницы
© visnyk.lutsk.ua
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  • Пациентов , которые находятся в тяжелом состоянии, вывозили на носилках
  • Пациентов , которые находятся в тяжелом состоянии, вывозили на носилках
  • Пациентов , которые находятся в тяжелом состоянии, вывозили на носилках
В Луцке из-за сообщения о минировании эвакуировали пациентов больницы
Пациентов , которые находятся в тяжелом состоянии, вывозили на носилках
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В Луцке неизвестные сообщили о минировании Волынской областной больницы, всех людей эвакуировали.

Об этом сообщает местный сайт "Вестник".

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"Уже четвертый день утро для оперативных служб Луцка начинается одинаково - злоумышленники терроризируют город ложными сообщениями о заминировании различных объектов. Сегодня около 9 утра поступила информация о закладке взрывчатки в Волынской областной клинической больнице. Эта "шутка" значительно более жестокая чем все предыдущие. Ведь возникла необходимость эвакуации медперсонала и всех больных, включая тяжелых", - пишет издание.

Сразу после сообщения о взрывчатке на территории медучреждения весь персонал и пациентов эвакуировали. Пациентов , которые находятся в тяжелом состоянии, вывозили на носилках. В больницу прибыли несколько реанимобилей.

Как сообщалось 24 мая, в Кривом Роге "заминировали" дом родителей Зеленского.

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Теги: Луцк, минирование, больница, эвакуация
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