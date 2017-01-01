В Луцке из-за сообщения о минировании эвакуировали пациентов больницы

На месте работают правоохранители, взрывотехники и пожарные.

Пациентов , которые находятся в тяжелом состоянии, вывозили на носилках

В Луцке неизвестные сообщили о минировании Волынской областной больницы, всех людей эвакуировали.

Об этом сообщает местный сайт "Вестник".

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"Уже четвертый день утро для оперативных служб Луцка начинается одинаково - злоумышленники терроризируют город ложными сообщениями о заминировании различных объектов. Сегодня около 9 утра поступила информация о закладке взрывчатки в Волынской областной клинической больнице. Эта "шутка" значительно более жестокая чем все предыдущие. Ведь возникла необходимость эвакуации медперсонала и всех больных, включая тяжелых", - пишет издание.

Сразу после сообщения о взрывчатке на территории медучреждения весь персонал и пациентов эвакуировали. Пациентов , которые находятся в тяжелом состоянии, вывозили на носилках. В больницу прибыли несколько реанимобилей.

Как сообщалось 24 мая, в Кривом Роге "заминировали" дом родителей Зеленского.