В Борисполе патрульные на “зебре” сбили ребенка, - соцсети

В социальных сетях обсуждают ДТП с участием патрульных.

Судя по видео, ребенок сильно не пострадал Скриншот

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В Борисполе автомобиль патрульной полиции на пешеходном переходе сбил ребенка. Об этом свидетельствует видеоролик момента аварии, который опубликовали на странице Киев Оперативный.

На видео видно, как ребенок на самокате пытается перейти дорогу на пешеходном переходе. Машина патрульной полиции Борисполя зацепила его на небольшой скорости левым передним крылом.

Момент ДТП с бориспольскими копами и ребенком, который переходил дорогу по пешеходному переходу на улице Шевченко. К счастью, обошлось без травмированных, но осадок остался, - сообщил автор.

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В то же время, в полиции инцидент пока не комментируют.

Напомним, ранение ребенка под Киевом: полицейским объявлено о подозрении. Двум полицейским грозит наказание по статье о неосторожном нанесении тяжких телесных повреждений.