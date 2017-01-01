Гройсман запустит энергорынок в срок, - СМИ

Своевременный запуск рынка электроэнергии станет ответом премьер-министра на критику президента в адрес правительства. Об этом говорится в материале издания Капитал “Почему захлебнулась атака на рынок электроэнергии“.

Об этом пишут Украинские Новости.

Авторы утверждают, что близкий к новому президенту олигарх Игорь Коломойский лоббирует отсрочку на неопределенное время запуска рынка электроэнергии, который запланирован на 1 июля. Ему выгодно сохранить ручное регулирование цен на электроэнергию, чтобы его ферросплавный бизнес получал ее по льготному тарифу. Однако попытки отложить старт рынка руками депутатов провалились, и вопрос подняли на уровень СНБО, на заседании которого правительству дали две недели на согласование позиций.

“Очевидно, сторонники отсрочки рынка не рискнули торпедировать его через СНБО сходу - иначе буквально на первом заседании СНБО были бы сброшены маски, и всем окончательно стало понято, что этот совет собирается оборонять не интересы государства, а интересы Коломойского. И бросили мяч на поле правительства, которому предстоит за оставшийся до времени “Ч“ месяц минимизировать все потенциальные угрозы“, - говорится в статье.

Автор пишет, что с главой кабмина у нового президента отношения не задались, в своей инаугурационной речи он настоятельно порекомендовал всем членам правительства уйти в отставку, причем сделал это в форме, которую корректной не назовешь. Поэтому запуск рынка электроэнергии 1 июля станет ответом Гройсмана на критику со стороны президента.

“Плясать под дудку Коломойского совсем не в интересах премьер-министра. Владимир Гройсман уже нацелился на парламент, и для него своевременный запуск рынка – не только дело чести, но и финальный аккорд премьерской каденции, на котором он сможет строить свою политическую карьеру, как чиновника, впервые в истории Украины добившегося своевременной реализации реформы, на которой уже много лет настаивают ЕС и США“, - считает автор материала.

Что касается президента, то запуск реформы станет для него тестом на способность принимать решения в интересах государства, а не людей из своего окружения.

“Для Владимира Зеленского своевременное введение рынка электроэнергии - возможность продемонстрировать способность говорить “нет“ тем, кто помог ему занять главный пост в стране, а теперь агрессивно давят на президента, требуя удовлетворения своих бизнес-аппетитов в ущерб интересам государства“, - утверждается в материале.

В пятницу 31 мая Президент Украины Владимир Зеленский провел Совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященный энергетической безопасности. Формальным поводом для проведения Заседание СНБО 31 мая стала трагедия на шахте “Лесная“ (ГП “Львовуголь“), унесшая жизни двух горняков. Наиболее резонансным вопросом, Рассматриваемым СНБО, был новый рынок электроэнергии.

Как сообщалось, на отмене закона “О рынке электроэнергии“ публично настаивает предприниматель Игорь Коломойский, ферросплавные заводы которого являются крупнейшими промышленными потребителями электроэнергии в Украине.