Дом с инструментами для чачи: Саакашвили вернется в Грузию

Бывший президент Грузии с украинским гражданством хочет поехать на родину через месяц или три.

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили планирует в течение трех месяцев вернуться в Грузию. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

Отвечая на вопрос, когда он собирается вернуться на родину, политик сказал: “Месяц или три месяца“. Также Саакашвили рассказал, что оценивает свое состояние в 150 тысяч долларов. “150, квартира жены и дом. Его делали друзья и помощники“, - отметил он.

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По словам Саакашвили, у него нет недвижимости в США, хотя он бы очень хотел, но есть дом в Грузии: “Дом 75 квадратных метров очень симпатичен. Я очень скучаю за тем домом. Там у меня в подвале должны быть кувшины, инструменты для чачи“.

Он также добавил, что один из его сыновей закончил колледж в Филадельфии, работает журналистом.

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“А младший учится в Грузии, ему 13 и у него есть youtube-канал, который зарабатывает 200 долларов в месяц. У меня тоже есть youtube-канал, но я на нем ничего не заработал. Только трачу“, - отметил Саакашвили.

Напомним, ранее Михаил Саакашвили рассказал о своей обиде на Петра Порошенко.