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Стало известно, кто стал пресс-секретарем Зеленского

Комментариев: 6
Источники, близкие к Зеленскому, раскрыли тайну.
Журналистка Юлия Мендель - пресс-секретарь Зеленского
Журналистка Юлия Мендель - пресс-секретарь Зеленского
Facebook / Iuliia Mendel

Стало известно имя победительницы конкурса на должность пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. Победительницей стала журналистка Юлия Мендель, передает theБабель, ссылаясь на источники, близкие к окружению Зеленского.

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Юлии Мендель 32 года. Она училась журналистике в Киеве, принимала участие в тренинге для журналистов в Йельском университете США. Среди профессиональных достижений работа на телеканалах ICTV, «Эспрессо-ТВ», а также «Интер». На протяжении нескольких лет Юлия сотрудничает с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico.

Сама Мендель рассказала, что отослала свое резюме на следующий день после оглашения старта конкурса.

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В конкурсе на должность пресс-секретаря президента приняли участие около 4 тысяч человек. В финальную часть отбора вышли трое, с кем лично общались Зеленский и члены команды из АП. Известно, что претендентам устроили импровизированную пресс-конференцию с неожиданными вопросами на украинском и английском языках. Оценивались понимание политического контекста в Украине и мире, стрессоустойчивость, мировоззренческие позиции, чувства юмора и скорость реакции.

Напомним, пресс-секретарем Зеленского стала журналистка. Имени спикера президента пока не называют.

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Теги: пресс-секретарь, Зеленский, Мендель, журналистка
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Комментариев (6)
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trgvm1    03.06.2019, 12:05
Оценка:  +2
trgvm1
ЗАТКНИТЕСЬ КАЖДИЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН СЕБЕ ВИБИРАТЬ САМ КОМАНДУ А ВАШЕ МНЕНИЕ ОСТАВЬТЕ ПРИ СЕБЕ
GALE    03.06.2019, 12:04
Оценка:  -4
GALE
Мудило,и курица страшненькая.
ВосставшийИзБана    03.06.2019, 11:57
Оценка:  -5
ВосставшийИзБана
Ну да. Маланец взял себе кошерную. А она не родственница Димону Менделю?
farfalle    03.06.2019, 12:04
Оценка:  +4
farfalle
Тебя евреи много били в детстве?
Людмил_А    03.06.2019, 12:17
Оценка:  -4
Людмил_А
Он сам еврей, разве по комментам не видно?
ВасяизИваново    03.06.2019, 12:24
Оценка:  0
ВасяизИваново
Такова воля Украинских избирателей - вручить власть богоизбранным.
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