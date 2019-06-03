Стало известно, кто стал пресс-секретарем Зеленского

Источники, близкие к Зеленскому, раскрыли тайну.

Стало известно имя победительницы конкурса на должность пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. Победительницей стала журналистка Юлия Мендель, передает theБабель, ссылаясь на источники, близкие к окружению Зеленского.

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Юлии Мендель 32 года. Она училась журналистике в Киеве, принимала участие в тренинге для журналистов в Йельском университете США. Среди профессиональных достижений работа на телеканалах ICTV, «Эспрессо-ТВ», а также «Интер». На протяжении нескольких лет Юлия сотрудничает с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico.

Сама Мендель рассказала, что отослала свое резюме на следующий день после оглашения старта конкурса.

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В конкурсе на должность пресс-секретаря президента приняли участие около 4 тысяч человек. В финальную часть отбора вышли трое, с кем лично общались Зеленский и члены команды из АП. Известно, что претендентам устроили импровизированную пресс-конференцию с неожиданными вопросами на украинском и английском языках. Оценивались понимание политического контекста в Украине и мире, стрессоустойчивость, мировоззренческие позиции, чувства юмора и скорость реакции.

Напомним, пресс-секретарем Зеленского стала журналистка. Имени спикера президента пока не называют.