Рейтинг партии Гройсмана вырос втрое после того, как премьер заявил о намерениях баллотироваться в парламент

За партию Владимира Гройсмана “Украинская стратегия“ готовы проголосовать 2,9% уже определившихся избирателей. Об этом свидетельствуют данные обнародованного на днях опроса Института социологических исследований “Основа“. Опрос проводился 22-27 мая, выборка составила 2500 респондентов.

В целом если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 5-процентный барьер преодолели бы шесть партий. Но поскольку кампания по внеочередным выборам лишь стартовала, важна динамика рейтингов. Из партий, занявших первые десять строк в указанном опросе, четыре политические силы являются абсолютно новыми. При этом партия Гройсмана демонстрирует наибольший рост популярности.

Для сравнения: в соответствии с мониторингом электоральных настроений украинцев, проведенным Группой Рейтинг 16-22 мая, партия Гройсмана набирала 0,9% голосов избирателей. Совокупная выборка составила 2000 респондентов.

Рост втрое рейтинга популярности партии премьера состоялось после того, как Владимр Гройсман объявил о намерениях принять участие в парламентских выборах. Как сообщалось, 20 мая глава правительства подал заявление об отставке и объявил об амбициозной цели - привести в Верховную Раду команду профессионалов. На выборах глава Кабмина не будет объединяться с другими политическими силами. В том числе - с партией экс-президента Петра Порошенко. “Я считаю, что мы просто разные“, - объяснял такой шаг Владимир Гройсман.

Если Порошенко в своей кампании делал ставку на идеологию, военные и гуманитарные вопросы, то самостоятельный политический проект Гройсмана отвечает запросам избирателей на подъем национальной экономики и повышение благосостояния в качестве главной задачи для власти. Это те запросы, которые в ходе президентской гонки так и остались неудовлетворенными, Прежде всего, потому, что бывшему президенту было просто нечего сказать по этому поводу.

В четверг, 30 мая Верховная Рада не поддержала отставку премьер-министра: за соответствующее постановление проголосовали 97 народных депутатов из 226 минимально необходимых для принятия решения. Комментируя результаты голосования, Владимир Гройсман подчеркнул: “Мое решение (об отставке - Авт.) было не эмоцией, а позицией. И еще одно очень важно - я никогда в своей жизни не перекладывал ни на кого ответственность“. Непринятие решения в парламенте означает, что Гройсман остается исполнять обязанности главы правительства до формирования нового состава Кабинета Министров.

Эксперты также считают, что главе правительства целесообразно идти на выборы отдельно: уровень узнаваемости и поддержки премьера достаточно высокий. По результатам опроса Киевского международного института социологии, проведенного в марте этого года, свыше 13% граждан хотели бы видеть главой Кабмина Владимира Гройсмана. Избирателей привлекает системность подхода премьера, его намерения существенно сократить внешний долг страны за счет развития национальной экономики. В частности, по инициативе премьера принята стратегия управления внешней долговой нагрузкой, в соответствии с которой до 2020 года выплаты по внешним обязательствам сократятся до 50% от ВВП.

Такой конкретный план выгодно оттеняет партию Гройсмана на фоне политических проектов, которые увлечены внешней мишурой и заигрыванием с электоратом. Бесконечный “праздник“ в телевизоре постепенно утомляет избирателя. Он привыкает к шокирующим новостям и хочется вернуться в “ламповое“ прошлое, где всегда найдутся приятные воспоминания.

Поэтому при такой положительной динамике роста рейтинга “Украинская стратегия“ имеет все шансы преодолеть 5-процентный барьер и сформировать в новом парламенте собственную фракцию. И, не исключено, - и войти в состав нового правительства. Хотя здесь на пути встает президент Зеленский и его команда, которая будет до последнего драться за “свое“ правительство. Но, как показывают уже первые недели, президент

За партию Владимира Гройсмана “Украинская стратегия“ готовы проголосовать 2,9% уже определившихся избирателей. Об этом свидетельствуют данные обнародованного на днях опроса Института социологических исследований “Основа“. Опрос проводился 22-27 мая, выборка составила 2500 респондентов.

В целом если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 5-процентный барьер преодолели бы шесть партий. Но поскольку кампания по внеочередным выборам лишь стартовала, важна динамика рейтингов. Из партий, занявших первые десять строк в указанном опросе, четыре политические силы являются абсолютно новыми. При этом партия Гройсмана демонстрирует наибольший рост популярности.

Для сравнения: в соответствии с мониторингом электоральных настроений украинцев, проведенным Группой Рейтинг 16-22 мая, партия Гройсмана набирала 0,9% голосов избирателей. Совокупная выборка составила 2000 респондентов.

Рост втрое рейтинга популярности партии премьера состоялось после того, как Владимр Гройсман объявил о намерениях принять участие в парламентских выборах. Как сообщалось, 20 мая глава правительства подал заявление об отставке и объявил об амбициозной цели - привести в Верховную Раду команду профессионалов. На выборах глава Кабмина не будет объединяться с другими политическими силами. В том числе - с партией экс-президента Петра Порошенко. “Я считаю, что мы просто разные“, - объяснял такой шаг Владимир Гройсман.

Если Порошенко в своей кампании делал ставку на идеологию, военные и гуманитарные вопросы, то самостоятельный политический проект Гройсмана отвечает запросам избирателей на подъем национальной экономики и повышение благосостояния в качестве главной задачи для власти. Это те запросы, которые в ходе президентской гонки так и остались неудовлетворенными, Прежде всего, потому, что бывшему президенту было просто нечего сказать по этому поводу.

В четверг, 30 мая Верховная Рада не поддержала отставку премьер-министра: за соответствующее постановление проголосовали 97 народных депутатов из 226 минимально необходимых для принятия решения. Комментируя результаты голосования, Владимир Гройсман подчеркнул: “Мое решение (об отставке - Авт.) было не эмоцией, а позицией. И еще одно очень важно - я никогда в своей жизни не перекладывал ни на кого ответственность“. Непринятие решения в парламенте означает, что Гройсман остается исполнять обязанности главы правительства до формирования нового состава Кабинета Министров.

Эксперты также считают, что главе правительства целесообразно идти на выборы отдельно: уровень узнаваемости и поддержки премьера достаточно высокий. По результатам опроса Киевского международного института социологии, проведенного в марте этого года, свыше 13% граждан хотели бы видеть главой Кабмина Владимира Гройсмана. Избирателей привлекает системность подхода премьера, его намерения существенно сократить внешний долг страны за счет развития национальной экономики. В частности, по инициативе премьера принята стратегия управления внешней долговой нагрузкой, в соответствии с которой до 2020 года выплаты по внешним обязательствам сократятся до 50% от ВВП.

Такой конкретный план выгодно оттеняет партию Гройсмана на фоне политических проектов, которые увлечены внешней мишурой и заигрыванием с электоратом. Бесконечный “праздник“ в телевизоре постепенно утомляет избирателя. Он привыкает к шокирующим новостям и хочется вернуться в “ламповое“ прошлое, где всегда найдутся приятные воспоминания.

Поэтому при такой положительной динамике роста рейтинга “Украинская стратегия“ имеет все шансы преодолеть 5-процентный барьер и сформировать в новом парламенте собственную фракцию. И, не исключено, - и войти в состав нового правительства. Хотя здесь на пути встает президент Зеленский и его команда, которая будет до последнего драться за “свое“ правительство. Но, как показывают уже первые недели, президент