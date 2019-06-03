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Коломойский и Зеленский звонили мне около 2 лет назад, - Вакарчук

Комментариев: 1
Политик и музыкант рассказал о контактировании с президентом Зеленским и олигархом Коломойским.
Вакарчук заявил о звонке Коломойского
Вакарчук заявил о звонке Коломойского
facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

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Лидер политической партии “Голос” Святослав Вакарчук сознался, что около двух лет назад по телефону контактировал с действующим президентом Владимиром Зеленским и олигархом Игорем Коломойским. Детали разговора политик и музыкант рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Вакарчук не стал скрывать, что Зеленский и Коломойский действительно контактировали с ним по телефону. По его словам, инициаторами этого разговора был не он. Политик рассказал, что его собеседники хотели спросить, собирается ли Вакарчук на выборы.

Да, была такая ситуация, я подтверждаю. Это было где-то два года назад. С тех пор я не общался ни с одним из них ни по телефону, не лично, - заявил Вакарчук.

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Напомним, Вакарчук хочет запатентовать выражение “Слава - країні”. Компания политика подала заявку на патент.

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Теги: Вакарчук, Зеленский, Коломойский, выборы
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Комментариев (1)
Ліsа    03.06.2019, 12:22
Оценка:  +1
Ліsа
вакарчук! який ти огидний!
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