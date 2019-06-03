Коломойский и Зеленский звонили мне около 2 лет назад, - Вакарчук
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Лидер политической партии “Голос” Святослав Вакарчук сознался, что около двух лет назад по телефону контактировал с действующим президентом Владимиром Зеленским и олигархом Игорем Коломойским. Детали разговора политик и музыкант рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Вакарчук не стал скрывать, что Зеленский и Коломойский действительно контактировали с ним по телефону. По его словам, инициаторами этого разговора был не он. Политик рассказал, что его собеседники хотели спросить, собирается ли Вакарчук на выборы.
Да, была такая ситуация, я подтверждаю. Это было где-то два года назад. С тех пор я не общался ни с одним из них ни по телефону, не лично, - заявил Вакарчук.
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Напомним, Вакарчук хочет запатентовать выражение “Слава - країні”. Компания политика подала заявку на патент.