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Зеленский позвал Кучму выступить вместе на крыльце АП

Комментариев: 1
Действующий и бывший президенты дадут совместный брифинг на Банковой.
Зеленский и Кучма вместе выступят на Банковой
Зеленский и Кучма вместе выступят на Банковой
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский устраивает на крыльце Администрации президента брифинг сегодня в 13:00. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Это будет совместный брифинг с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой, уточнило ведомство.

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“3 июня в 13:00 на крыльце Администрации президента Украины состоится брифинг президента Украины Владимира Зеленского и президента Украины (1994-2005 годы) Леонида Кучмы. Предварительная аккредитация не нужна“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, кто стал пресс-секретарем президента Владимира Зеленского.

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Теги: Зеленский, президент, Кучма, брифинг, АП
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Комментариев (3)
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П    03.06.2019, 12:24
Оценка:  +1
П
"Крестного отца" на Свет Божий.
trgvm1    03.06.2019, 12:17
Оценка:  -1
trgvm1
ДАВАЙ ВОВКА ДОСТОВАЙ ПОРОХОБОТОВ
ШВЕЙК    03.06.2019, 12:26
Оценка:  0
ШВЕЙК
Ти дурак?
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