Зеленский позвал Кучму выступить вместе на крыльце АП

Действующий и бывший президенты дадут совместный брифинг на Банковой.

Зеленский и Кучма вместе выступят на Банковой president.gov.ua

Читай также: Зеленский уволил замглавы СБУ

Президент Владимир Зеленский устраивает на крыльце Администрации президента брифинг сегодня в 13:00. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Это будет совместный брифинг с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой, уточнило ведомство.

Читай также: Счастливое семейство: президент Зеленский опубликовал фото с детьми

“3 июня в 13:00 на крыльце Администрации президента Украины состоится брифинг президента Украины Владимира Зеленского и президента Украины (1994-2005 годы) Леонида Кучмы. Предварительная аккредитация не нужна“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, кто стал пресс-секретарем президента Владимира Зеленского.