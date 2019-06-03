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“Мне не понравилось”: Саакашвили рассказал, где и когда пробовал марихуану

Комментариев: 4
По словам политика, единственный его опыт был в Киеве.
Саакашвили рассказал, где пробовал наркотики
Саакашвили рассказал, где пробовал наркотики
facebook.com/SaakashviliMikheil/

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал журналистам о том, пробовал ли он наркотические вещества, пребывая в Нидерландах. Об этом передает ТСН.

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Журналист спросил политика о том, употреблял ли он экстази, когда жил в Нидерландах. На что тот ответил, что его первый и единственный опыт употребления наркотиков был еще в студенческие года и было это в Киеве.

Нет. Когда-то, когда я был студентом, я марихуану пробовал. Но мне не понравилось. И мне не нравится вкус и запах. Поэтому я не фан. Но там, в Амстердаме, есть многое, что еще делать интересного, - заявил Саакашвили.

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Напомним, Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко. По словам бывшего губернатора Одесской области, у экс-президента Украины отсутствует чувство юмора.

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Теги: марихуана, Саакашвили, политик, Амстердам
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Комментариев (4)
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Woodbrother    03.06.2019, 13:18
Оценка:  0
Woodbrother
А в Грузии он наркоту не употреблял Ну он и клоун.
ЗаУкраину    03.06.2019, 13:02
Оценка:  +1
ЗаУкраину
Врет грЫзун как всегда. Давно он сидит на коксе, и с геричем дружит, а галстуками закусывает.
Peyot    03.06.2019, 12:57
Оценка:  +1
Peyot
Михо любит пукаин!!! Он всегда под ним!
WTF2wtf    03.06.2019, 12:40
Оценка:  +3
WTF2wtf
Сколько ЭТОГО уже в новостях?
Нах оно нам всралось?
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