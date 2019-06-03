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В супермаркете Киева кот ел мясо из витрины

Комментариев: 4
Пользовательница Facebook засняла, как в столичном супермаркете кот пролез в витрину и полакомился мясом.
Кот ест мясо в витрине
Кот ест мясо в витрине
скрин видео

В Киеве кот пробрался в витрину с мясными изделиями и полакомился мясом. Видео из мясного отдела супермаркета опубликовала Яна Новик в Facebook.

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Она утверждает, что инцидент случился в супермаркете Велика Кишеня на Печерске 1 июня

“Велика кишеня на Печерске меня продолжает удивлять. Кот сидит в холодильнике и ест мясо, которое мы потом покупаем“, - написала она.

Ранее в Киеве уличный кот разгромил посудный магазин. Животное отлавливали спасатели.
 

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Теги: Киев, Мясо, видео, кот, инцидент, Супермаркет, Велика кишеня
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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nfhvyt    03.06.2019, 13:48
Оценка:  0
nfhvyt
Не зря все коты киевских помоек голосовали за кличка )))))))
alex_br    03.06.2019, 13:19
Оценка:  +2
alex_br
а какое именно мясо ел? Я бы такое покупал, коты не дураки, умеют выбирать.
Woodbrother    03.06.2019, 13:17
Оценка:  +1
Woodbrother
Это мясная порода кота. Он тоже в продаже .
SEMPENTY    03.06.2019, 12:55
Оценка:  +2
SEMPENTY
Ничего удивительного... культура обслуживания в магазинах, которые жлобы называют супермаркетами, почти одинакова по всему Киеву.
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