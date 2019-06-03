В супермаркете Киева кот ел мясо из витрины

Пользовательница Facebook засняла, как в столичном супермаркете кот пролез в витрину и полакомился мясом.

В Киеве кот пробрался в витрину с мясными изделиями и полакомился мясом. Видео из мясного отдела супермаркета опубликовала Яна Новик в Facebook.

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Она утверждает, что инцидент случился в супермаркете Велика Кишеня на Печерске 1 июня

“Велика кишеня на Печерске меня продолжает удивлять. Кот сидит в холодильнике и ест мясо, которое мы потом покупаем“, - написала она.

Ранее в Киеве уличный кот разгромил посудный магазин. Животное отлавливали спасатели.

