В Харькове горело предприятие по переработке нефти

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем предприятии АО "Укргаздобычи".

Вчера в Харькове произошел пожар на Шебелинском отделении по переработке газового конденсата и нефти Управления переработки газа и газового конденсата АО "Укргаздобыча".

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Как отмечается, пожару предшествовал разлив дизельного топлива на площади 50 кв.м. Сообщение об этом спасателям поступило в 10:45 от работников предприятия.

"Выброс произошел в результате нарушения нормальных параметров работы в установке технологического смешивания топливных присадок. Уже в 10:47 к месту вызова прибыло отделение спасателей этой части. Начальник караула оценил ситуацию и начал охлаждение установки. В 10:55 спасатели обнаружили испарения из люка емкости Е-26, после чего было принято решение о вызове второго отделения 15-й части. В это время произошло возгорание в емкости Е-26 с последующим горением разлитых присадок", - отметили спасатели.

Несмотря на осложнение ситуации, было дополнительно привлечено силы и средства пожаротушения, поэтому к месту происшествия были стянуты автомобиль порошкового тушения, 2 отделения Государственного пожарно-спасательных частей ГСЧС и местную пожарную команду.

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Одновременно с вызовом дополнительных сил были включены системы пенного пожаротушения технологической установки и ближайшей насосной станции. На охлаждение технологических установок пожарные подали 7 водяных стволов, а на тушение разлитой горючей жидкости - огнетушащий порошок.

О 11:42 пожар оперативно локализовали. В 12:12 его уже полностью удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту пожара.

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