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Тимошенко предлагает начать переговоры с РФ с чистого листа

Комментариев: 11
По словам лидера “Батькивщины“, Минские соглашения зашли в тупой угол, а люди ждут изменений.
Тимошенко предлагает начать переговоры с РФ с чистого листа
facebook.com/YuliaTymoshenko

Юлия Тимошенко заявила, что Украине стоит начать переговоры с Российской Федерацией “с чистого листа“.

Об этом сообщает Украинская правда.

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Лидер “Батькивщины“ говорит, что с момента выборов прошло уже шесть недель и все это время люди ждут изменений. Именно украинские военные и политзаключенные, по словам Тимошенко, больше всего ждут изменений и переговоров с врагом. 

Тимошенко указывает, что “никаких дискуссий не существует“, а про людей почти забыли.

И я хочу обратить внимание на то, что, в том числе спикер Думы, страны, которая ведет против нас войну, сказала об этом, нужно начинать переговоры с чистого листа... учитывая избрание нового президента, нужно немедленно начать переговоры с чистого листа, - подчеркнула Тимошенко.

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По словам лидера “Батькивщины“, Минские соглашения зашли в тупой угол, а реального обмена пленными никогда не происходило, потому что такими заявлениями бывший президент прикрывал коррупцию. 

Ранее мы писали о том, что Тимошенко заявила, что Рада обязана отправить в отставку Гройсмана и все правительство.

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Теги: тимошенко, Россия, Украина, переговоры, Минские соглашения, РФ, война
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Комментариев (11)
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Dovzenko    03.06.2019, 13:53
Оценка:  0
Dovzenko
С чистого листа это: РФ выводит свои войска и технику из Крыма и Донбасса, возвращает наших военнопленных и политзаключённых, восстанавливается контроль на границе РФ и Украины. После этого можно договариваться о суммах репараций за материальный ущерб вследствие агрессии и компенсаций за погибших.
navigator2    03.06.2019, 13:49
Оценка:  0
navigator2
бред без коментарів
nfhvyt    03.06.2019, 13:42
Оценка:  -1
nfhvyt
Юля молодец! Хороший ход перед выборами, +20% к рейтингу.
Хитрый-Лис    03.06.2019, 13:27
Оценка:  +2
Хитрый-Лис
Знаем мы ваши чистые листы. Чего только цена на газ во благо народа чего стоит.
nfhvyt    03.06.2019, 13:40
Оценка:  -2
nfhvyt
Шоколадная власть 5 лет людям украинский газ задвигает по цене реверсного, вот такое благо.
Woodbrother    03.06.2019, 13:15
Оценка:  0
Woodbrother
По всем договороам с невменяемой на россией никаких заложников кремлевские террористы брать не должны.
Huper!    03.06.2019, 13:13
Оценка:  +4
Huper!
С учетом ее опыта ведения переговоров с рф, я бы рекомендовал ей заткнуться и не позориться. Так как она умеет договариваться, скорее бы пополнились военопленными, чем кого-то освободили
Peyot    03.06.2019, 12:56
Оценка:  +3
Peyot
Баба цыля поняла что Зебилов к себе точно не перемениит слишком тупые. Решила урвать кусок ватного електората))))
VSHIVANKA    03.06.2019, 12:50
Оценка:  -13
VSHIVANKA
ПРИ ЧЁМ ТУТ РОССИЯ И МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ ?
РАЗВЕ РОССИЯ С КЕМ ТО ВОЮЕТ ?
Peyot    03.06.2019, 12:55
Оценка:  +5
Peyot
В данный момент с Украиной Сирией Грузией Молдовой и Японией. В Сирии вы поддерживаете терористический режим ассада который уничтожил сотни тысяч своих граждан. В остальных случаях вы окупировали чужие территории!
WTF2wtf    03.06.2019, 12:57
Оценка:  +6
WTF2wtf
Крым и Донбасс монголы захватили, путинсое дебилко?
Конченое ...
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