Тимошенко предлагает начать переговоры с РФ с чистого листа

По словам лидера “Батькивщины“, Минские соглашения зашли в тупой угол, а люди ждут изменений.

Юлия Тимошенко заявила, что Украине стоит начать переговоры с Российской Федерацией “с чистого листа“.

Об этом сообщает Украинская правда.

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Лидер “Батькивщины“ говорит, что с момента выборов прошло уже шесть недель и все это время люди ждут изменений. Именно украинские военные и политзаключенные, по словам Тимошенко, больше всего ждут изменений и переговоров с врагом.

Тимошенко указывает, что “никаких дискуссий не существует“, а про людей почти забыли.

И я хочу обратить внимание на то, что, в том числе спикер Думы, страны, которая ведет против нас войну, сказала об этом, нужно начинать переговоры с чистого листа... учитывая избрание нового президента, нужно немедленно начать переговоры с чистого листа, - подчеркнула Тимошенко.

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По словам лидера “Батькивщины“, Минские соглашения зашли в тупой угол, а реального обмена пленными никогда не происходило, потому что такими заявлениями бывший президент прикрывал коррупцию.

Ранее мы писали о том, что Тимошенко заявила, что Рада обязана отправить в отставку Гройсмана и все правительство.