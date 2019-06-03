В МИД рассказали, что суд ООН может быть опасным для Украины

Зеркаль сообщила, что РФ готовит суду ООН "ловушку" для того, чтобы дело рассматривали на российских условиях.

Сегодня, 3 июня, в Гааге началось первое заседание Международного суда ООН по иску Украины к РФ.

Об этом в Facebook сообщила глава украинской делегации Елена Зеркаль.

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Зеркаль указывает, что Россия пытается “сказать суду: забудьте о тысячах страниц доказательств, посмотрите только на несколько фактов, которые отобрала Россия“. Часто, по словам Зеркаль, такие манипуляции срабатывают.

Известно, что Москва еще в сентябре 2018 года подала возражения, которые занимают 250 страниц текста. Всеми этими материалами пытаются запутать суд софистикой.

Россия указывает, что суд ООН не имеет юрисдикции рассматривать заявления Украины об агрессии, оккупации, нарушениях Устава ООН. Также РФ указывает, что нарушения, о которых заявляет Украина это не нарушения, ведь никакого терроризма и преследований нет.

Это самая опасная часть. С одной стороны, Россия пытается извратить всею доказательную базу. С другой, пытается буквально изменить тексты конвенций, требуя их читать так, чтобы действия России не попадали под их действие, - подчеркивает дипломат.

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Более того, Москва давит на то, что Украина якобы вела себя недобросовестно в попытках мирного урегулирования спора, перед тем как обратиться в суд.

Здесь мастерство называть белое черным достигает апогея. Эти манипуляции построены очень ловко. И в письменных документах, и в выступлениях адвокатов РФ много сложной аргументации, - объясняет Зеркаль.

Украина со своей стороны подала письменные объяснения по кейсу 14 января. Сегодня более, чем 200 страниц ответа нашей страны на возражения РФ появятся на сайте суда.

Напомним, суд ООН рассмотрит претензии РФ к Украине.