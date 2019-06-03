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Ярош выбрал партию, с которой пойдет на выборы

Комментариев: 26
Нардепа Яроша можно будет увидеть в списке ВО “Свобода”.
Ярош идет на выборы с ВО "Свобода"
Ярош идет на выборы с ВО "Свобода"
facebook.com/dyastrub

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Действующий народный депутат, экс-лидер “Правого сектора” призывает всех националистов объединятся на базе Всеукраинского объединения “Свобода”. Именно в списке этой партии Ярош будет баллотироваться в Раду на парламентских выборах 21 июля.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Ярош также призвал всех украинских националистов вступать в ВО “Свобода” для того, чтоб иметь в Верховной Раде свою мощную националистическую фракцию.

Лучшим антивирусом от вируса промосковского реваншизма является украинский национализм. Поэтому националисты обязательно должны быть представлены в Верховной Раде и иметь там мощную фракцию... Площадкой для единого националистического списка должно стать Всеукраинское объединение "Свобода", - написал Ярош.

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Также нардеп заявил, что выступает в поддержку объединительного процесса националистов, поэтому дает свое разрешение на включение в список ВО “Свобода”.

Напомним, Ярош пригрозил Зеленскому: "Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике". При этом Ярош считает, что "у Зеленского есть все перспективы стать хорошим президентом".

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Теги: Ярош, ВО Свобода, партия, националисты
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Комментариев (27)
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kapablankas    03.06.2019, 13:35
Оценка:  +1
kapablankas
WTF2wtf

как погода в Пскове ??
WTF2wtf    03.06.2019, 13:38
Оценка:  0
WTF2wtf
Это щас о чем, бот?
Ты не знаком с украинскими законами и на других пиняешь, клоун? ))))
nfhvyt    03.06.2019, 13:35
Оценка:  +3
nfhvyt
Этот террорист за последний год сколько раз в раде был? На кой он там надо? На контрабанде и разбое он больше заработает.
WTF2wtf    03.06.2019, 13:37
Оценка:  -3
WTF2wtf
Он в Саратове войну ведет, что у тебя так подгорает, путинское?
kapablankas    03.06.2019, 13:19
Оценка:  -1
kapablankas
а что не с Симоненком ???
тоже проходной
Колорад    03.06.2019, 13:24
Оценка:  +2
Колорад
Та ну нах...
WTF2wtf    03.06.2019, 13:25
Оценка:  -1
WTF2wtf
А Симоненко пойдет под каким флагом?
Его партия запрещена ... на россии не в курсе?
kapablankas    03.06.2019, 13:32
Оценка:  0
kapablankas
а им пофиг флаги
главное деньги
что ярошу что симе
WTF2wtf    03.06.2019, 13:36
Оценка:  0
WTF2wtf
В раше до сих пор не поняли, что партия Симы не может принимать участие в выборах, как запрещенная в стране???
Колорад    03.06.2019, 13:17
Оценка:  0
Колорад
Та ну нах....
WTF2wtf    03.06.2019, 13:23
Оценка:  -3
WTF2wtf
Что так, путинского бота накрыло? ))
WTF2wtf    03.06.2019, 13:25
Оценка:  -1
WTF2wtf
Ты тут только трындел, что руссоаусвайс получил типа, пистабол мносгостаночный
Никто их еще полуить не может на оккупированном Донбассе, а тебе типа дали ... пистаболко
Колорад    03.06.2019, 13:37
Оценка:  0
Колорад
Я получил. Сейчас идут разбирательства по поводу почему для получения паспорта требуют обязательно паспорт ЛНР. В Ростове или Краснодаре не требуют, а в Луганске и Донецке требуют получать паспорта Народных Республик. Получить паспорт можно в любом регионе РФ. Очень доброжелательные власти в Ростове
WTF2wtf    03.06.2019, 13:40
Оценка:  -1
WTF2wtf
Просто российский бот-пистабол ...
Никому не давали еще, а ему типа дали ....
И ты до этого как бы приписывал себя к нескольким украинским городам, бот упоротый
Колорад    03.06.2019, 13:40
Оценка:  -1
Колорад
У кого "свежий" украинский паспорт, например человеку лет 30, то такие и украинским довольны. Люди не хотят платить бабки. А стоит это удовольствие 8000 рублей. А вот кому пришло время или получать паспорт или обновлять, тем деваться некуда. Украина ничего не предлагает....
WTF2wtf    03.06.2019, 13:41
Оценка:  -1
WTF2wtf
Тупое пистаболко ольгинское ...
WTF2wtf    03.06.2019, 13:43
Оценка:  -1
WTF2wtf
Типа за особые заслуги в войне против Украины?
Так и воякам еще хер пачпорта российские дали ... о "мирняке" вообще говрить не стоит - тупо болт.
Даже Гиркин истерит, что никому вообще ничего не дали до сих пор
Колорад    03.06.2019, 13:44
Оценка:  -1
Колорад
А что касается меня, то я за долго до Путинского указа подавал документы. Навищо мени брехаты. Я не считаю украинский паспорт плохим. Но когда нет паспортных столов для их оформления, то шо делать людям?
WTF2wtf    03.06.2019, 13:46
Оценка:  0
WTF2wtf
Наличие украинского действующего паспорта, помимо дырявого "паспорта", для подачи доков на руссоаусвайс ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ оказалось в реале ... без действующего украинского паспорта вообще доки не принимают, даже при всем мизерном количестве пропускаемых
WTF2wtf    03.06.2019, 13:47
Оценка:  0
WTF2wtf
В реале по несколько лет получить руссобумажку не могут, даже при желании и куче пройденных инстанций
Колорад    03.06.2019, 13:47
Оценка:  -1
Колорад
Гиркин - это засланный казачек. Не стоит на него ссылаться. После бегства из Славянска он не в почете в Народных Республиках.
WTF2wtf    03.06.2019, 13:48
Оценка:  -1
WTF2wtf
Бот, ты даже никак не определишься даже со своей легендой о месте проживания ...
Ольгинский труженик ...
WTF2wtf    03.06.2019, 13:50
Оценка:  -1
WTF2wtf
Ольгинское, так никто не может опровергнуть эти откровения российского боевика Гиркина о тупом цирке для СМИ с выдачей руссобумажек
Колорад    03.06.2019, 13:51
Оценка:  -1
Колорад
WTF2wtf, конечно наличие украинского паспорта обязательно для получения и паспорта РФ и паспорта ЛНР. Без документов как тебя оформлять?
Шо ты так эти озаботился? Это всего лишь паспорт. Конечно решается куча проблем при устройстве на работу в РФ. Не нужно приобретать патенты и видеть рожи ФМСников
WTF2wtf    03.06.2019, 13:52
Оценка:  0
WTF2wtf
Чес про "когда нет паспортных столов для их оформления" - чес для лошков, незнакомых вообще с реалиями оккупированного Донбасса - для подачи на руссопаспорт ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие и ДЕЙТСВУЮЩЕГО украинского паспорта, без него просто ничего не примут
WTF2wtf    03.06.2019, 13:53
Оценка:  0
WTF2wtf
Я не "озаботился" - ты тут ложные вбросы постоянно делаешь, ольгинское
WTF2wtf    03.06.2019, 13:54
Оценка:  0
WTF2wtf
Колорад, ты резко забываешь, что постил сам постом выше, бот???
Сказочный пистабол ...
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