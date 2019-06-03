Ярош выбрал партию, с которой пойдет на выборы

Нардепа Яроша можно будет увидеть в списке ВО “Свобода”.

Ярош идет на выборы с ВО "Свобода" facebook.com/dyastrub

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Действующий народный депутат, экс-лидер “Правого сектора” призывает всех националистов объединятся на базе Всеукраинского объединения “Свобода”. Именно в списке этой партии Ярош будет баллотироваться в Раду на парламентских выборах 21 июля.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Ярош также призвал всех украинских националистов вступать в ВО “Свобода” для того, чтоб иметь в Верховной Раде свою мощную националистическую фракцию.

Лучшим антивирусом от вируса промосковского реваншизма является украинский национализм. Поэтому националисты обязательно должны быть представлены в Верховной Раде и иметь там мощную фракцию... Площадкой для единого националистического списка должно стать Всеукраинское объединение "Свобода", - написал Ярош.

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Также нардеп заявил, что выступает в поддержку объединительного процесса националистов, поэтому дает свое разрешение на включение в список ВО “Свобода”.

Напомним, Ярош пригрозил Зеленскому: "Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике". При этом Ярош считает, что "у Зеленского есть все перспективы стать хорошим президентом".