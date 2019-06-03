Ярош выбрал партию, с которой пойдет на выборы
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Действующий народный депутат, экс-лидер “Правого сектора” призывает всех националистов объединятся на базе Всеукраинского объединения “Свобода”. Именно в списке этой партии Ярош будет баллотироваться в Раду на парламентских выборах 21 июля.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Ярош также призвал всех украинских националистов вступать в ВО “Свобода” для того, чтоб иметь в Верховной Раде свою мощную националистическую фракцию.
Лучшим антивирусом от вируса промосковского реваншизма является украинский национализм. Поэтому националисты обязательно должны быть представлены в Верховной Раде и иметь там мощную фракцию... Площадкой для единого националистического списка должно стать Всеукраинское объединение "Свобода", - написал Ярош.
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Также нардеп заявил, что выступает в поддержку объединительного процесса националистов, поэтому дает свое разрешение на включение в список ВО “Свобода”.
Напомним, Ярош пригрозил Зеленскому: "Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике". При этом Ярош считает, что "у Зеленского есть все перспективы стать хорошим президентом".
как погода в Пскове ??
Ты не знаком с украинскими законами и на других пиняешь, клоун? ))))
тоже проходной
Его партия запрещена ... на россии не в курсе?
главное деньги
что ярошу что симе
Никто их еще полуить не может на оккупированном Донбассе, а тебе типа дали ... пистаболко
Никому не давали еще, а ему типа дали ....
И ты до этого как бы приписывал себя к нескольким украинским городам, бот упоротый
Так и воякам еще хер пачпорта российские дали ... о "мирняке" вообще говрить не стоит - тупо болт.
Даже Гиркин истерит, что никому вообще ничего не дали до сих пор
Ольгинский труженик ...
Шо ты так эти озаботился? Это всего лишь паспорт. Конечно решается куча проблем при устройстве на работу в РФ. Не нужно приобретать патенты и видеть рожи ФМСников
Сказочный пистабол ...