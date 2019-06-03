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"Зависит от Рады": Баканов может возглавить СБУ

Комментариев: 2
Первый замглавы СБУ не исключает подачи его кандидатуры в Раду на утверждение на должность главы СБУ.
Баканов может стать главой Службы безопасности
Баканов может стать главой Службы безопасности
УНИАН

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Первый замглавы СБУ Иван Баканов не исключает возможности возглавить СБУ. Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, ему не известно, подавал ли президент его кандидатуру. “От меня это не зависит, это зависит в том числе от Верховной рады Украины“, - подчеркнул замглавы СБУ. 

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“Если Рада утвердит мою кандидатуру, то соответственно я буду главой Службы безопасности Украины. Если нет, то уже как будет“, - отметил Баканов.

Напомним, ранее Иван Баканов призвал журналистов помочь Владимиру Зеленскому победить коррупцию.

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Теги: Зеленский, Баканов, СБУ, Рада, должность
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Комментариев (2)
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Вшивая_Вышиванка    03.06.2019, 13:37
Оценка:  0
Вшивая_Вышиванка
А кто такой этот Бакланов?
Вшивая_Вышиванка    03.06.2019, 13:40
Оценка:  0
Вшивая_Вышиванка
Поставьте порулить СБУ Саакашвили, хочу чтобы было весело, он такой кумедный чувак)))))))))
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