"Зависит от Рады": Баканов может возглавить СБУ

Первый замглавы СБУ не исключает подачи его кандидатуры в Раду на утверждение на должность главы СБУ.

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Первый замглавы СБУ Иван Баканов не исключает возможности возглавить СБУ. Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, ему не известно, подавал ли президент его кандидатуру. “От меня это не зависит, это зависит в том числе от Верховной рады Украины“, - подчеркнул замглавы СБУ.

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“Если Рада утвердит мою кандидатуру, то соответственно я буду главой Службы безопасности Украины. Если нет, то уже как будет“, - отметил Баканов.

Напомним, ранее Иван Баканов призвал журналистов помочь Владимиру Зеленскому победить коррупцию.