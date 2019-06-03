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В Чигирине экс-чиновник украл на школьных туалетах почти миллион гривен

Комментариев: 3
Организатору и четырем участникам группы сообщили о подозрении в "растрате.
В 2018 году Минобразования выделило 267 млн гривен на теплые туалеты в сельских школах
В 2018 году Минобразования выделило 267 млн гривен на теплые туалеты в сельских школах
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В городе Чигирин Черкасской области во время капремонта санузлов в школе зафиксировали факт присвоения бюджетных средств.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

По его словам, присвоение денег произошло во время ремонта внутренних санитарных узлов в Степанковской ООШ І-ІІІ степеней Черкасского райсовета и при реконструкции объектов канализационных очистных сооружений в Чигирине.

"Бывший чиновник Черкасской облгосадминистрации возглавил группу, которая должна была завладеть бюджетными средствами. В группу вошли руководитель и работники субъекта хозяйствования, который выполнял ремонтные работы, а также инженер по технадзору. Они завысили стоимость работ и материалов, что позволило им присвоить почти 900 тыс. ггривен", - рассказал Лысенко.

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По информации ГПУ, организатору и четырем участникам группы сообщили о подозрении в "растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенная в особо крупных размерах". Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в декабре прошлого года Минобразования выделило 267 млн гривен на теплые туалеты в сельских школах.

Как сообщалось, в феврале в 120 школах Николаева полиция проводит обыски. Позже правоохранители вручили уведомление о подозрении в совершении преступления трем лицам, фигурантам уголовного производства относительно некачественного питания детей в местных школах.

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Теги: чиновник, коррупция, Чигирин, Черкасская область
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Комментариев (3)
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Кайдаш    03.06.2019, 13:43
Оценка:  0
Кайдаш
На парашу гада
GALE    03.06.2019, 13:35
Оценка:  0
GALE
Спобный.
nfhvyt    03.06.2019, 13:32
Оценка:  +1
nfhvyt
Фотка зачётная, главное ноги не обляпать, а так сойдёт для европы )))))
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