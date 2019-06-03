Парубий заявил, что некоторые законопроекты ЗЕ-команды его удивляют

Спикер резко отреагировал на заявления представителя Зеленского Руслана Стефанчука.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий считает, что некоторые законодательные инициативы президента Украины Владимира Зеленского очень удивляют, передает Украинская правда.

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Представитель президента Руслан Стефанчук выступал после Ирины Геращенко, которая говорила об освобождении заложников. Во время выступления в парламенте Стефанчук заявил, что хочет избежать политической агитации и будет говорить о том, что беспокоит ЗЕ-команду.

В частности, на прошлой неделе Зеленский внес законопроект об импичменте и попросил немедленного рассмотреть его, а также отправил письмо главе ВР с просьбой внести изменения в ст. 180 Конституции о неприкосновенности депутатов.

Кроме того, Стефанчук указал, что был зарегистрирован законопроект об изменении закона об обеспечении избирательных прав военнослужащим. Представитель Зеленского отметил, что все указанные законопроекты определены как неотложные.

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Парубий же ответил, что такие выступление, в частности выступления Геращенко, являются не агитацией, а позицией глав фракций.

Все законопроекты, которые были предложены президентом, конечно будут предложены на внесение в повестку дня, хотя некоторые законодательные инициативы удивляют, - подчеркнул Парубий.

Спикер говорит, что закон об импичменте - это “просто переписанные нормы украинского регламента“.

Ранее сообщалось, что Парубий заявил, что идет на выборы.