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Парубий заявил, что некоторые законопроекты ЗЕ-команды его удивляют

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Спикер резко отреагировал на заявления представителя Зеленского Руслана Стефанчука.
Парубий заявил, что некоторые законопроекты ЗЕ-команды его удивляют
Парубий заявил, что некоторые законопроекты ЗЕ-команды его удивляют
facebook.com/andriy.parubiy

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий считает, что некоторые законодательные инициативы президента Украины Владимира Зеленского очень удивляют, передает Украинская правда.

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Представитель президента Руслан Стефанчук выступал после Ирины Геращенко, которая говорила об освобождении заложников. Во время выступления в парламенте Стефанчук заявил, что хочет избежать политической агитации и будет говорить о том, что беспокоит ЗЕ-команду.

В частности, на прошлой неделе Зеленский внес законопроект об импичменте и попросил немедленного рассмотреть его, а также отправил письмо главе ВР с просьбой внести изменения в ст. 180 Конституции о неприкосновенности депутатов. 

Кроме того, Стефанчук указал, что был зарегистрирован законопроект об изменении закона об обеспечении избирательных прав военнослужащим. Представитель Зеленского отметил, что все указанные законопроекты определены как неотложные.

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Парубий же ответил, что такие выступление, в частности выступления Геращенко, являются не агитацией, а позицией глав фракций. 

Все законопроекты, которые были предложены президентом, конечно будут предложены на внесение в повестку дня, хотя некоторые законодательные инициативы удивляют, - подчеркнул Парубий.

Спикер говорит, что закон об импичменте - это “просто переписанные нормы украинского регламента“. 

Ранее сообщалось, что Парубий заявил, что идет на выборы.

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Теги: Парубий, закон, законопроекты, Зеленский, инициатива, импичмент
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Комментариев (1)
Ruspidor    03.06.2019, 13:52
Оценка:  0
Ruspidor
Еще бы, картавый, больше не мижна красти - удивительно, блять!
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