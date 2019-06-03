Послы Польши и Израиля выразили протест из-за памятника Шухевичу

Памятник главнокомандующему УПА появился на Прикарпатье.

Послы Польши Бартош Цихоцкий и Израиля Джоэл Лион в Украине выразили протест из-за открытия в Ивано-Франковске памятника главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу.

Об этом посольство Польши в Украине сообщило в своем Twitter.

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“Посол Польши Бартош Цихоцкий i посол Израиля Джоэл Лион в Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу. Послы напоминают, что выжившие после массовых убийств, в которых Роман Шухевич сыграл решающую роль до сих пор живут в Украине, Польше и Израиле“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в декабре 2018 депутаты приравняли воинов УПА, ОУН и армии Тараса Боровца к ветеранам войны.