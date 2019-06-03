Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Послы Польши и Израиля выразили протест из-за памятника Шухевичу

Комментариев: 1
Памятник главнокомандующему УПА появился на Прикарпатье.
Послы написали письмо к мэру Ивано-Франковска
Послы написали письмо к мэру Ивано-Франковска
unn.com.ua

Послы Польши Бартош Цихоцкий и Израиля Джоэл Лион в Украине выразили протест из-за открытия в Ивано-Франковске памятника главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу.

Об этом посольство Польши в Украине сообщило в своем Twitter.

Читай также: На Прикарпатье нашли бидон с документами УПА

“Посол Польши Бартош Цихоцкий i посол Израиля Джоэл Лион в Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу. Послы напоминают, что выжившие после массовых убийств, в которых Роман Шухевич сыграл решающую роль до сих пор живут в Украине, Польше и Израиле“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в декабре 2018 депутаты приравняли воинов УПА, ОУН и армии Тараса Боровца к ветеранам войны.

Поделись:
Теги: памятник. УПА, Шухевич, Польша, Израиль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Jamz    03.06.2019, 13:49
Оценка:  +3
Jamz
Майдауньё никак не угомонится? Вы говно из под ногтей! Никак не вразумеете что ваши деды фашистами были?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь