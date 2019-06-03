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ТВ и образование на разных языках: Оппоблок предложил свой законопроект

Комментариев: 19
Оппозиционный проект гарантирует свободу выбора языка, возвращает дубляж на русском, но оставляет один государственный.
Вилкул снес оппозиционный вариант закона о языке
Вилкул снес оппозиционный вариант закона о языке
facebook.com/OleksandrVilkul

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Народные депутаты Александр Вилкул и Вадим Новинский зарегистрировали в Верховной Раде свой законопроект (№10355) о языках в Украине. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Предложенный проект определяет, что каждый гражданин Украины имеет право свободно пользоваться любым языком, изучать и поддерживать любой язык, считать себя принадлежащим к одной или более языковых групп. 

Допускается только регулятивная функция государства в реализации этих прав с учетом языкового разнообразия в Украине и интегративной функции украинского языка.

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При этом законопроектом сохранен конституционный государственный статус украинского языка. Однако подчеркивается, что право на языковое самоопределение и свободное пользование языками в частной и государственной жизни является неотъемлемым правом человека и гражданина.

Вместе с тем оппозиционеры предлагают принимать и официально публиковать акты высших органов госвласти на государственном языке, на госязыке предлагают заполнять и паспорта и другие официальные документы (записи о браке, дипломы, трудовые, военные билеты и так далее).

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В следствии и судопроизводстве документы также должны будут составляться на государственном языке, но при вручении их участникам процесса переводятся на их родной язык. Судопроизводство в Украине по гражданским, хозяйственным, административным и уголовным делам хотят проводить на государственном языке. 

Кроме того, украинский язык предлагают использовать как основной также в экономической и социальной деятельности госпредприятий, учреждений и организаций, но со свободным использованием других языков.

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Кроме того, в законе указано, что по решению местного совета на территории, на которой распространен язык меньшинства, такие меры могут применяться к языку, языковая группа которой составляет не менее 10% населения территории.

Гражданам Украины проект гарантирует право получения образования на госязыке. Лицам, принадлежащим к нацменьшинствам Украины, гарантируется право на получение формального образования на всех уровнях наряду с госязыком, на соответствующем языке меньшинства. 

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Это право обеспечивается через сеть дошкольных детских учреждений, общих средних, внешкольных, профессионально-технических и высших государственных и коммунальных учебных заведений с украинским или другими языками обучения.

Учебные заведения в установленном порядке создают отдельные классы, группы, в которых обучение ведется на другом языке, при наличии достаточного количества соответствующих заявлений о языке обучения от родителей.

Во всех общих средних учебных заведениях обеспечивается изучение госязыка. Каждому гарантируется право потреблять информационную продукцию СМИ на любом языке, отмечается в проекте. 

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Государство способствует изданию и распространению аудио- и аудиовизуальных произведений, печатных изданий на государственном языке или языках меньшинств. При этом телерадиоорганизации Украины могут по собственному усмотрению вещать на государственном языке или языках меньшинств и других языках - как на одном, так и на нескольких языках. 

“Объемы общегосударственного, регионального и местного вещания на государственном языке, языках меньшинств и других языках определяются самими вещателями“, - предлагается в законе.
Язык печатных средств массовой информации определяется их учредителями в соответствии с учредительными документами.

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Разрешается также дубляж фильмов на язык меньшинств по заказу дистрибьюторов “с учетом языковых потребностей потребителей“. Рекламные объявления, сообщения и другие формы аудио- и визуальной рекламной продукции выполняются на госязыке или на другом языке на выбор рекламодателя.

Помимо прочего, каждый гражданин Украины будет иметь право использовать свою фамилию и имя (отчество) на родном языке согласно традициям этого языка.

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Согласно проекту, украинский язык останется исключительно единственным языком ВСУ и других военных формирований, заседаний Верховной Рады, ее комитетов и комиссий (хотя оратор может выступать на другом языке). На украинском должны вноситься проекты законов, других нормативных актов, соглашений.

Напомним, ранее у Владимира Зеленского прокомментировали предложение Богдана Шефира отменить закон о языке. 

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Теги: украинский язык, закон, русский язык, Оппоблок
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Комментариев (19)
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Л_о_л_а    03.06.2019, 15:10
Оценка:  -1
Л_о_л_а
Объединяйтесь, проголосуем за вас.
ВосставшийИзБана    03.06.2019, 14:37
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
"Учебные заведения в установленном порядке создают отдельные классы, группы, в которых обучение ведется на другом языке, при наличии достаточного количества соответствующих заявлений о языке обучения от родителей."

Ну ладно. Допустим. Но это все конкретно прописано под русский язык.
ВосставшийИзБана    03.06.2019, 14:39
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
А если завтра понаехавшие китайцы, вьетнамцы или арабы потребуют для себя отдельное обучение - где учителей взять? Их же подготовить нужно. А для этого преподы в вузах должны быть. Терминология должна быть утверждена. Их где набрать? Для того, чтобы это все сформировать нужно время и деньги.
ВосставшийИзБана    03.06.2019, 14:41
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Вилкул это все оплатит? А пока подготовят кадры - дети вырастут и необходимость в кадрах отпадет. Куда девать этих специалистов? А если профессор скажет: "Я украиноговорящий и не хочу читать лекцию студентам на китайском". Он будет прав и украинские китайские учителя будут недоучками.
ВосставшийИзБана    03.06.2019, 14:42
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Короче - не проект, а сплошной популизм. Это сплошные затраты. У нас сейчас и так проблемы с бюджетом. Деньги где взять?
ВосставшийИзБана    03.06.2019, 14:35
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
"право на получение формального образования"

Это как у Гройсмана что ли?
ВосставшийИзБана    03.06.2019, 14:34
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
"каждый гражданин Украины имеет право свободно пользоваться любым языком, изучать и поддерживать любой язык, считать себя принадлежащим к одной или более языковых групп."

А раньше это запрещалось? Кем и когда?
ВАТА_FUCK    03.06.2019, 14:37
Оценка:  -3
ВАТА_FUCK
Раньше? А сейчас разве запрещается?
ВосставшийИзБана    03.06.2019, 14:43
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Ну я же свободно пользуюсь русским и никто мне не запрещает. Да и не запрещал никогда. Только ватные троли визжали: "почему не на мове?!".
Lyonya-Space    03.06.2019, 14:31
Оценка:  0
Lyonya-Space
Задолбали уже поднятием языкового вопроса. Нет у нас такой проблемы, пока такие уродцы не начинают колотить эту тему. А колотят они её то для прикрытия при решении своих вопросов, то для PR-а. Кстати, регионалы его колотили активно перед событиями по Крыму и "Л/ДНР".
ВАТА_FUCK    03.06.2019, 14:24
Оценка:  -6
ВАТА_FUCK
Подавляющее большинство телек_аналов принадлежат рыгам яныка! Все они кормились маскавитским контентом, который получал дотации на расии (почему-то)! А теперь им приходится нести убытки на украинский перевод да еще и контент ограничили!
ВАТА_FUCK    03.06.2019, 14:36
Оценка:  -3
ВАТА_FUCK
kramatorsk2.info/forum/index.ph p?topic=409.0
КимЧенПых    03.06.2019, 15:09
Оценка:  0
КимЧенПых
батя_фак. хватит тут бомбить уже. ваш Потрох облажался тому що пішов своїм шляхом. свалите за ним... пожалуйста
Peyot    03.06.2019, 14:10
Оценка:  -1
Peyot
Как только на росии минимум половину школ и телепрограм переведут на Украинский можно будет подумать про кацапский у нас!
Колорад    03.06.2019, 14:24
Оценка:  -1
Колорад
Ты дебил? Договаривайся с чеченами, бурятами и таттарами, что бы они твою мову слушали. Насильно в РФ мовы не насаживают...
ВАТА_FUCK    03.06.2019, 14:27
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Не дятел, это ты! На расии уже всех насадили!
Колорад    03.06.2019, 14:30
Оценка:  -1
Колорад
Ну нах.....
Lyonya-Space    03.06.2019, 14:33
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Колорад - бот!
ВАТА_FUCK    03.06.2019, 14:34
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Колорад 03.06.2019, 14:30 Угадал. Именно туда и насадили!
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