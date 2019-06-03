ТВ и образование на разных языках: Оппоблок предложил свой законопроект

Оппозиционный проект гарантирует свободу выбора языка, возвращает дубляж на русском, но оставляет один государственный.

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Народные депутаты Александр Вилкул и Вадим Новинский зарегистрировали в Верховной Раде свой законопроект (№10355) о языках в Украине. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Предложенный проект определяет, что каждый гражданин Украины имеет право свободно пользоваться любым языком, изучать и поддерживать любой язык, считать себя принадлежащим к одной или более языковых групп.

Допускается только регулятивная функция государства в реализации этих прав с учетом языкового разнообразия в Украине и интегративной функции украинского языка.

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При этом законопроектом сохранен конституционный государственный статус украинского языка. Однако подчеркивается, что право на языковое самоопределение и свободное пользование языками в частной и государственной жизни является неотъемлемым правом человека и гражданина.

Вместе с тем оппозиционеры предлагают принимать и официально публиковать акты высших органов госвласти на государственном языке, на госязыке предлагают заполнять и паспорта и другие официальные документы (записи о браке, дипломы, трудовые, военные билеты и так далее).

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В следствии и судопроизводстве документы также должны будут составляться на государственном языке, но при вручении их участникам процесса переводятся на их родной язык. Судопроизводство в Украине по гражданским, хозяйственным, административным и уголовным делам хотят проводить на государственном языке.

Кроме того, украинский язык предлагают использовать как основной также в экономической и социальной деятельности госпредприятий, учреждений и организаций, но со свободным использованием других языков.

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Кроме того, в законе указано, что по решению местного совета на территории, на которой распространен язык меньшинства, такие меры могут применяться к языку, языковая группа которой составляет не менее 10% населения территории.

Гражданам Украины проект гарантирует право получения образования на госязыке. Лицам, принадлежащим к нацменьшинствам Украины, гарантируется право на получение формального образования на всех уровнях наряду с госязыком, на соответствующем языке меньшинства.

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Это право обеспечивается через сеть дошкольных детских учреждений, общих средних, внешкольных, профессионально-технических и высших государственных и коммунальных учебных заведений с украинским или другими языками обучения.

Учебные заведения в установленном порядке создают отдельные классы, группы, в которых обучение ведется на другом языке, при наличии достаточного количества соответствующих заявлений о языке обучения от родителей.

Во всех общих средних учебных заведениях обеспечивается изучение госязыка. Каждому гарантируется право потреблять информационную продукцию СМИ на любом языке, отмечается в проекте.

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Государство способствует изданию и распространению аудио- и аудиовизуальных произведений, печатных изданий на государственном языке или языках меньшинств. При этом телерадиоорганизации Украины могут по собственному усмотрению вещать на государственном языке или языках меньшинств и других языках - как на одном, так и на нескольких языках.

“Объемы общегосударственного, регионального и местного вещания на государственном языке, языках меньшинств и других языках определяются самими вещателями“, - предлагается в законе.

Язык печатных средств массовой информации определяется их учредителями в соответствии с учредительными документами.

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Разрешается также дубляж фильмов на язык меньшинств по заказу дистрибьюторов “с учетом языковых потребностей потребителей“. Рекламные объявления, сообщения и другие формы аудио- и визуальной рекламной продукции выполняются на госязыке или на другом языке на выбор рекламодателя.

Помимо прочего, каждый гражданин Украины будет иметь право использовать свою фамилию и имя (отчество) на родном языке согласно традициям этого языка.

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Согласно проекту, украинский язык останется исключительно единственным языком ВСУ и других военных формирований, заседаний Верховной Рады, ее комитетов и комиссий (хотя оратор может выступать на другом языке). На украинском должны вноситься проекты законов, других нормативных актов, соглашений.

Напомним, ранее у Владимира Зеленского прокомментировали предложение Богдана Шефира отменить закон о языке.