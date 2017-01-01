17-летняя девушка скончалась на месте.

В понедельник, 3 июня, в Херсонской области молния попала в девушку, которая собирала клубнику.

Об этом сообщает издание “Новый день“.

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Известно, что 17-летняя девушка приехала утром с Николаевской области собирать клубнику на плантацию в Херсонскую область.

Когда начался сбор ягоды, сразу люди услышали гром и после этого молния ударила в девушку. Сообщается, что разряд атмосферной электрики был настолько сильным, что смерть девушки наступила мгновенно.

Потерпевшая не успела никуда спрятаться, другие сборщики ягод не пострадали.

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Напомним, в Тернопольской области шаровая молния залетела в дом и взорвалась. На момент инцидента внутри здания находилось двое взрослых и пятеро детей, среди них двое соседских. Всех доставили в больницу. После осмотра медиков их отпустили домой.

Также под Харьковом рыбак погиб от удара молнии. Установлено, что во время грозы 30-летний мужчина, рыбак, скрылся под деревом. В этот момент прямо в него ударила молния. Смерть наступила мгновенно.