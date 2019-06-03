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Кучма с подачи Зеленского возглавил переговоры в Минске

Комментариев: 5
В АП считают, что в 2014-2018 годам бывшему президенту удалось добиться значительных результатов.
Кучма с подачи Зеленского возглавил переговоры в Минске
© president.gov.ua
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  • Зеленский сделал Кучма главным переговорщиком по Донбассу
  • Кучма возвращается к переговорному процессу в Минске
  • Экс-президент заверил, что знает, с чего начать
  • Зеленский решил, что Кучма - лучший вариант для Минска
  • Зеленский представил Кучма как нового переговорщика по Донбассу
  • Кучма попробует активизировать переговоры с РФ
Кучма с подачи Зеленского возглавил переговоры в Минске
Зеленский сделал Кучма главным переговорщиком по Донбассу
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Президент Владимир Зеленский по время встречи с членами украинской делегации ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе представил нового главу украинской делегации - экс-президента Леонида Кучму. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Леонид Кучма представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах. “За это время в Донецкой и Луганской областях удалось остановить полномасштабные боевые действия, вернуть из плена более 3000 украинских военных и гражданских, начать восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса“, - подчеркивает пресс-служба.

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Участники встречи обсудили перспективы активизации переговорного процесса и необходимые шаги для этого. “Мы обменялись мнениями, что в первую очередь надо делать. Проблема безопасности - один из главных вопросов“, - отметил Кучма. По его словам, уже есть предложения, которые могут помочь активизировать Минский процесс.

Он также добавил, что есть вопросы, требующие законодательного урегулирования со стороны Украины, и пообещал инициировать прекращение боевых действий на время жатвы.

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Во встрече приняли участие секретарь СНБО Александр Данилюк, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, замглавы АП Владимир Пристайко, вице-премьер - министр ЖКХ Геннадий Зубко, глава МинВОТ Вадим Черныш, дипломат Александр Моцик, генерал-майор Богдан Бондарь и глава общественной организации “Украинский институт по правам человека“ Валерия Лутковская.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский анонсировал совместный с Леонидом Кучмой брифинг на крыльце АП.

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Теги: Кучма, Зеленский, Минск, ТКГ, переговоры, РФ, Украина, Донбасс
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Комментариев (5)
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Л_о_л_а    03.06.2019, 15:11
Оценка:  0
Л_о_л_а
Бесноватую ирку херащенко уже сняли?И это радует.
Вшивая_Вышиванка    03.06.2019, 15:06
Оценка:  0
Вшивая_Вышиванка
При Кучме доллар был по 2-е гривны, человек с большой буквы, а не нынешние отбросы клептоманистические)))
Л_о_л_а    03.06.2019, 15:13
Оценка:  0
Л_о_л_а
Да ладно... Кучма выпестовал всех этих олигархов, начиная с пинчука. А то, что доллар был по 2, так это советское наследие еще оставалось неразграбленное. Именно он и положил начало конца Украины.
Peyot    03.06.2019, 14:32
Оценка:  -1
Peyot
Шо опять? А как же кучма - отец корупции в Украине? Как же кучма с порошенко наживаются на войне?
ВАТА_FUCK    03.06.2019, 14:49
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
Ах ye ть, не встать!
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