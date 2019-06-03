Кучма с подачи Зеленского возглавил переговоры в Минске

В АП считают, что в 2014-2018 годам бывшему президенту удалось добиться значительных результатов.

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Президент Владимир Зеленский по время встречи с членами украинской делегации ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе представил нового главу украинской делегации - экс-президента Леонида Кучму. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Леонид Кучма представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах. “За это время в Донецкой и Луганской областях удалось остановить полномасштабные боевые действия, вернуть из плена более 3000 украинских военных и гражданских, начать восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса“, - подчеркивает пресс-служба.

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Участники встречи обсудили перспективы активизации переговорного процесса и необходимые шаги для этого. “Мы обменялись мнениями, что в первую очередь надо делать. Проблема безопасности - один из главных вопросов“, - отметил Кучма. По его словам, уже есть предложения, которые могут помочь активизировать Минский процесс.

Он также добавил, что есть вопросы, требующие законодательного урегулирования со стороны Украины, и пообещал инициировать прекращение боевых действий на время жатвы.

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Во встрече приняли участие секретарь СНБО Александр Данилюк, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, замглавы АП Владимир Пристайко, вице-премьер - министр ЖКХ Геннадий Зубко, глава МинВОТ Вадим Черныш, дипломат Александр Моцик, генерал-майор Богдан Бондарь и глава общественной организации “Украинский институт по правам человека“ Валерия Лутковская.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский анонсировал совместный с Леонидом Кучмой брифинг на крыльце АП.