Советник экс-президента рассказал, как Порошенко завоевал внимание лидера США не слишком этичным анекдотом.

У Порошенко рассказали о пошлых анекдотах на переговорах с Трампом facebook.com/petroporoshenko facebook.com/O.Liashko

Бывший внешнеполитический советник Петра Порошенко Константин Елисеев рассказал об особенностях подготовки Порошенко к телефонным разговорам и встречам с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Елисеев сообщил изданию Левый берег.

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Советник Порошенко рассказывает, что первый разговор экс-президента Украины с Трампом длился около 15 минут и это было достижением, ведь “иногда его разговоры длятся 1-2 минуты, а с некоторыми американский лидер просто бросал трубку после нескольких фраз“.

Сложность в подготовке к разговорам с Трампом заключалась в том, что основные положения были слишком усложненные скучными деталями.

Здесь было все: и понятные фразы, и сленг, который любит президент Трамп, а также анекдот, который президент Порошенко рассказал Трампу, чтобы поддерживать интерес к беседе, - отметил Елисеев. Читай также: Тимошенко предлагает начать переговоры с РФ с чистого листа Самим анекдотом Елисеев не поделился, так как его некорректно упоминать в интервью.

Для того, чтобы объяснить Трампу ситуацию с Крымом Порошенко использовал простые слова.

И поэтому действительно мы не говорили “аннексия Крыма“ - потому что оно сложное и может быть не совсем понятным. А сказали очень просто: что “в 2014 году Россия украла у нас Крым“, - подчеркнул Елисеев.

Кроме того, последним моментом в разговоре Порошенко и Трампа стало поздравление бывшего президента Украины с победой любимой команды Трампа Нью-Ингленд Пэтриотс в финале Суперкубка американской футбольной лиги.

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Именно после такой беседы американский президент предложил Порошенко встретится и развивать личные отношения.

А для первой личной встречи Порошенко и Трампа в качестве подарка американскому лидеру подготовили кусок американского угля в красивой коробочке, который должен был символизировать партнерство между президентами стран.

Ранее сообщалось, что Порошенко заявил, что идет брать власть.