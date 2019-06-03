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Зеленский заявил, что никто не будет торговать территорией Украины

Комментариев: 2
Зеленский уверяет, что нет много годов на Минские переговоры.
Зеленский заявил, что никто не будет торговать территорией Украины
Зеленский заявил, что никто не будет торговать территорией Украины
facebook.com/ze2019official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не будет торговать суверенитетом и территорией нашего государства.

Об этом Зеленский рассказал во время брифинга, передает Укринформ.

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Президент отметил, что у него есть конкретные предложения и новые решения, но “никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается“.

В тоже время, по словам Зеленского, нет много времени на то, чтобы остановить войну на Донбассе или продолжать Минские переговоры.

Я хочу, чтобы все эти предложения были объединены понятными терминами исполнения того или иного пункта, - добавил гарант.

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский по время встречи с членами украинской делегации ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе представил нового главу украинской делегации - экс-президента Леонида Кучму. 

Также стало известно имя победительницы конкурса на должность пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. Победительницей стала журналистка Юлия Мендель.

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Теги: Зеленский, президент, война, Донбасс, Украина, суверенитет, территория, торги
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    03.06.2019, 15:04
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
"Зеленский уверяет, что нет много годов на Минские переговоры"

Это по болгарски что ли?
Л_о_л_а    03.06.2019, 15:14
Оценка:  0
Л_о_л_а
это по бигмировски
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