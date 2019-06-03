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На Донбассе погиб десантник из Запорожья

Комментариев: 9
У бойца остались жена и двое детей.
погиб во время выполнения боевого задания
погиб во время выполнения боевого задания
facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

На Донбассе в ночь на 3 мая погиб украинский военный Вадим Забава.

Об этом в соцсети сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

В сообщении уточняется, что мужчина служил в составе отдельной десантно-штурмовой бригады и был в звании старшего сержанта. Он погиб во время выполнения боевого задания.

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“Мы потеряли человека, который боролся за Украину, был патриотом своей Родины, настоящим воином. Светлая память о настоящем Герое-Защитнике навсегда останется в наших сердцах. Командование Десантно-штурмовых войск ВС Украины и военной части выражают соболезнование родным и близким. Скорбим вместе с вами“, - говорится в сообщении.

Известно, что военный был родом из Запорожья, дома у него остались жена, дочь и сын.

Как сообщалось 27 мая, на Донбассе ликвидирован командир боевиков из России.

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Комментариев (9)
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Мыкола    03.06.2019, 15:29
Оценка:  -1
Мыкола
Ну и за что он погиб? Только не надо вешать лапшу, что за Украину! За интересы мировой мафии, которая спит и видит, как бы разъеденить два народа . Жаль дураков, которые этого не понимают и прутся воевать!
WTF2wtf    03.06.2019, 15:31
Оценка:  0
WTF2wtf
Ты не устал скакать по аккаунтам, бот путинский?
Спроси у своего царька кремлевского, какого он эту войну ведет, какого он оккупировал два региона Украины???
NOREGA    03.06.2019, 15:17
Оценка:  -7
NOREGA
Одним этим оккупантом меньше, это многие спасённые жизни на Донбасе , жизни женщин и детей, стариков, против которых он поднял оружие. Эти укрсиловики совсем оборзели, даже полиция вдали от фронта тренируется в стрельбе по пятилетним детям
WTF2wtf    03.06.2019, 15:19
Оценка:  +2
WTF2wtf
Rangol, многостаночная шестерка оккупанто, просто нах,
убогое путинское
WTF2wtf    03.06.2019, 15:06
Оценка:  +6
WTF2wtf
Царствие небесное погибшему солдату! ((((
VSHIVANKA    03.06.2019, 15:02
Оценка:  -6
VSHIVANKA
ИНТЕРЕСНО , ЗА КОГО И ЗА ЧТО ОН ГОЛОСОВАЛ ?
ЗА ЗЕЛЬЦА , В НАДЕЖДЕ , ЧТО ТОТ ОСТАНОВИТ ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ , ИЛИ ЗА ХРЯКА , С НАДЕЖДОЙ , ЧТО ВОЙНА БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ И ОН РУБАНЕТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ БАБЛА ?
WTF2wtf    03.06.2019, 15:06
Оценка:  +3
WTF2wtf
Шавка оккупантов, убейся об стену ...
nebes2    03.06.2019, 14:54
Оценка:  -5
nebes2
До и хрен с ним. Одним больше, одним меньше, главное чтобы война с Донбассом продолжалась.
WTF2wtf    03.06.2019, 15:07
Оценка:  +3
WTF2wtf
Путину спасибо скажи ... не Украина на россию напала ((((
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