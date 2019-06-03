На Донбассе погиб десантник из Запорожья
На Донбассе в ночь на 3 мая погиб украинский военный Вадим Забава.
Об этом в соцсети сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.
В сообщении уточняется, что мужчина служил в составе отдельной десантно-штурмовой бригады и был в звании старшего сержанта. Он погиб во время выполнения боевого задания.
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“Мы потеряли человека, который боролся за Украину, был патриотом своей Родины, настоящим воином. Светлая память о настоящем Герое-Защитнике навсегда останется в наших сердцах. Командование Десантно-штурмовых войск ВС Украины и военной части выражают соболезнование родным и близким. Скорбим вместе с вами“, - говорится в сообщении.
Известно, что военный был родом из Запорожья, дома у него остались жена, дочь и сын.
Как сообщалось 27 мая, на Донбассе ликвидирован командир боевиков из России.
Спроси у своего царька кремлевского, какого он эту войну ведет, какого он оккупировал два региона Украины???
убогое путинское
ЗА ЗЕЛЬЦА , В НАДЕЖДЕ , ЧТО ТОТ ОСТАНОВИТ ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ , ИЛИ ЗА ХРЯКА , С НАДЕЖДОЙ , ЧТО ВОЙНА БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ И ОН РУБАНЕТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ БАБЛА ?