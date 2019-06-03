На Донбассе погиб десантник из Запорожья

У бойца остались жена и двое детей.

погиб во время выполнения боевого задания facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

На Донбассе в ночь на 3 мая погиб украинский военный Вадим Забава.

Об этом в соцсети сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

В сообщении уточняется, что мужчина служил в составе отдельной десантно-штурмовой бригады и был в звании старшего сержанта. Он погиб во время выполнения боевого задания.

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“Мы потеряли человека, который боролся за Украину, был патриотом своей Родины, настоящим воином. Светлая память о настоящем Герое-Защитнике навсегда останется в наших сердцах. Командование Десантно-штурмовых войск ВС Украины и военной части выражают соболезнование родным и близким. Скорбим вместе с вами“, - говорится в сообщении.

Известно, что военный был родом из Запорожья, дома у него остались жена, дочь и сын.

Как сообщалось 27 мая, на Донбассе ликвидирован командир боевиков из России.