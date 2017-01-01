В Хмельницкой области люди поддержали Понинковский картонно-бумажный комбинат

31 мая около тысячи людей в поселке Понинка Хмельницкой области собрались, чтобы защитить Понинковский картонно-бумажный комбинат. Люди надеются, что к их акции прислушаются, ведь из-за постоянного давления со стороны чиновников едва ли не последнее успешное предприятие области находится под угрозой закрытия.

Митингующие уверены: столичные чиновники уже четвертый год ищут повод закрыть Понинковский картонно-бумажный комбинат. В частности, депутаты Житомирского облсовета недавно обратились к Президенту с требованием прекратить деятельность фабрики, формально – из-за загрязнения местных рек Хомора и Случ.

Тем не менее, независимая экспертиза Национальной академии наук Украины не нашла никаких признаков промышленного загрязнения в этих водоемах и, соответственно, в питьевой воде Новгород-Волынска. Однако выводы экспертизы были проигнорированы как представителями местной, так и парламентской власти. В частности, представитель старой элиты Владимир Литвин стал автором постановления о преодолении последствий загрязнения рек.

“8-го числа был отбор проб, 15-го результаты анализа! Но почему-то 16-го, по представлению Владимира Литвина, депутаты принимают постановление о преодолении последствий загрязнения рек, обвиняя комбинат! И это несмотря на анализы высшего экологического органа“, – заявил на митинге директор Понинковской картонно-бумажной фабрики Сергей Владимирович Прудкий.

По словам руководства Понинковского картонно-бумажного комбината, фабрику обвиняют в тому, чего она физически не способна сделать. Ведь в технологическом процессе используется Крофта-система поддержки волокна, что подтвердило более 25 экологических проверок. Именно потому в выбросах предприятия присутствуют лишь крахмал и волокно, которое не способно повредить водоемам.

Местные жители утверждают, что грязная информационная кампания против Понинковского картонно-бумажного комбината достигла угрожающих масштабов. После обращений Владимира Литвина Понинковскую картонно-бумажную фабрику активно обвиняют в СМИ и соцсетях. Митингующие признаются, что не имеют ресурсов для борьбы с политиками, но готовы до последнего отстаивать фабрику, которая дает работу 1500 местным жителям, а также обеспечивает поселок электроэнергией и очистными сооружениями.