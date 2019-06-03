Зеленского призывают не превращать заседания СНБО в "мыльную оперу"

Нельзя устраивать пиар на теме освобождения заложников и нацбезопасности в целом, считает бывший соратник Тимошенко.

Читай также: "Не ищите сложный подтекст": Грановский ушел от Порошенко

Вышедший из “Бтькивщины“ и возглавивший “Силу права“ депутат Андрей Сенченко жестко раскритиковал первое заседание СНБО. Об этом пишут “Украинские Новости“.

Он заявил, что шокирован повесткой дня и форматом работы первого заседания под председательством президента Зеленского. “Первый указ, первый закон, первое заседание СНБО - все это очень символичный вопрос для любого президента“, - считает политик.

Читай также: Баканов призвал СМИ помочь Зеленскому побороть "крышевальников"

“На первом заседании органа, задача которого - определять стратегию обороны и безопасности, речь шла не о вопросах войны и мира, не о пути возвращения Крыма и Донбасса, а об энергетике. Тогда почему не о проблемах, от которых страдает шоу-бизнес?“ - возмутился он.

Политик напомнил, что в новом формате “открытых дискуссий“ на заседании СНБО теперь обещают решать все проблемы Украины, в том числе, и по войне на Донбассе и освобождению заложников.

Читай также: Заместитель главы СБУ Кононенко подал в отставку

“Когда на этом вопросе начинается пиар, результативные переговоры заканчиваются, - подчеркнул он. - Кроме того, заседание СНБО – это не мыльная опера. Они не могут проводиться в открытом режиме по крайней мере по двум причинам“.

Первая – в заседании принимают участие носители государственной тайны, которые при обсуждении используют секретную информацию и принимают решения, касающиеся обороны и безопасности государства, пояснил Сенченко.

Читай также: Кононенко вышел из партии Порошенко

“Вторая, заседание СНБО – это формат максимально откровенного ответственного разговора, а не позирования на публику перед телекамерами“, - считает он.

Напомним, 28 мая Андрей Сенченко объявил об уходе из "Батькивщины". Ранее он считался одним из ближайших соратников Юлии Тимошенко.