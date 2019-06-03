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Зеленского призывают не превращать заседания СНБО в "мыльную оперу"

Комментариев: 4
Нельзя устраивать пиар на теме освобождения заложников и нацбезопасности в целом, считает бывший соратник Тимошенко.
Сенченко раскритиковал идею открытых заседаний СНБО
Сенченко раскритиковал идею открытых заседаний СНБО
УНИАН

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Вышедший из “Бтькивщины“ и возглавивший “Силу права“ депутат Андрей Сенченко жестко раскритиковал первое заседание СНБО. Об этом пишут “Украинские Новости“.

Он заявил, что шокирован повесткой дня и форматом работы первого заседания под председательством президента Зеленского. “Первый указ, первый закон, первое заседание СНБО - все это очень символичный вопрос для любого президента“, - считает политик.

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“На первом заседании органа, задача которого - определять стратегию обороны и безопасности, речь шла не о вопросах войны и мира, не о пути возвращения Крыма и Донбасса, а об энергетике. Тогда почему не о проблемах, от которых страдает шоу-бизнес?“ - возмутился он.

Политик напомнил, что в новом формате “открытых дискуссий“ на заседании СНБО теперь обещают решать все проблемы Украины, в том числе, и по войне на Донбассе и освобождению заложников.

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“Когда на этом вопросе начинается пиар, результативные переговоры заканчиваются, - подчеркнул он. - Кроме того, заседание СНБО – это не мыльная опера. Они не могут проводиться в открытом режиме по крайней мере по двум причинам“. 

Первая – в заседании принимают участие носители государственной тайны, которые при обсуждении используют секретную информацию и принимают решения, касающиеся обороны и безопасности государства, пояснил Сенченко. 

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“Вторая, заседание СНБО – это формат максимально откровенного ответственного разговора, а не позирования на публику перед телекамерами“, - считает он.

Напомним, 28 мая Андрей Сенченко объявил об уходе из "Батькивщины". Ранее он считался одним из ближайших соратников Юлии Тимошенко.

 

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Теги: Сенченко, СНБО, Зеленский, заседание, энергетика, война
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Комментариев (4)
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Peyot    03.06.2019, 15:29
Оценка:  0
Peyot
Шта? Клоуну нельзя устраивать цирк? Вы в своем уме? ...
Ruspidor    03.06.2019, 15:13
Оценка:  -1
Ruspidor
Ты кто такое, падаль!?
Letohradek    03.06.2019, 15:21
Оценка:  -2
Letohradek
pidor, заткнулся бы,а? Ты больше чем падаль
ofizep    03.06.2019, 15:25
Оценка:  +1
ofizep
Все по ділу. СНБО а він ска про хер зна шо. Давай тоді ген штаб буде не малювати плани оборони, а картини. такі як в ген штабі рашкі, тікі ті їх самі не малювали.
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