Новый пресс-секретарь Зеленского пообещала, что будет максимально открытой для людей и медиа.

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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала свое назначение, передает пресс-служба президента.

По словам спикера, она будет стараться быть максимально открытой и для людей, и для представителей медиа.

Если хочешь перемен - бери и делай. Совет присоединиться к команде Владимира Зеленского. Сделаем все возможное, чтобы быть как можно более открытыми для людей и для медиа, - прокомментировала Мендель.

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Напомним, стало известно, кто стал пресс-секретарем Зеленского. Стало известно имя победительницы конкурса на должность пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. Победительницей стала журналистка Юлия Мендель.

Участников конкурса на эту должность ожидало несколько этапов жесткого отбора.