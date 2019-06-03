Мендель прокомментировала свое назначение
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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала свое назначение, передает пресс-служба президента.
По словам спикера, она будет стараться быть максимально открытой и для людей, и для представителей медиа.
Если хочешь перемен - бери и делай. Совет присоединиться к команде Владимира Зеленского. Сделаем все возможное, чтобы быть как можно более открытыми для людей и для медиа, - прокомментировала Мендель.
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Напомним, стало известно, кто стал пресс-секретарем Зеленского. Стало известно имя победительницы конкурса на должность пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. Победительницей стала журналистка Юлия Мендель.
Участников конкурса на эту должность ожидало несколько этапов жесткого отбора.