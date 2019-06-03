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Мендель прокомментировала свое назначение

Комментариев: 2
Новый пресс-секретарь Зеленского пообещала, что будет максимально открытой для людей и медиа.
Юлия Мендель - пресс-секретарь Зеленского
Юлия Мендель - пресс-секретарь Зеленского
president.gov.ua

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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала свое назначение, передает пресс-служба президента.

По словам спикера, она будет стараться быть максимально открытой и для людей, и для представителей медиа.

Если хочешь перемен - бери и делай. Совет присоединиться к команде Владимира Зеленского. Сделаем все возможное, чтобы быть как можно более открытыми для людей и для медиа, - прокомментировала Мендель.

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Напомним, стало известно, кто стал пресс-секретарем Зеленского. Стало известно имя победительницы конкурса на должность пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. Победительницей стала журналистка Юлия Мендель.

Участников конкурса на эту должность ожидало несколько этапов жесткого отбора.

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Теги: Зеленский, Мендель, АП, пресс-секретарь
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Комментариев (2)
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trgvm1    03.06.2019, 15:22
Оценка:  0
trgvm1
СРАША ЄТО ГІВНО МЕНДЕЛЬ ВПЕРЕД
dimasvetik    03.06.2019, 15:21
Оценка:  +1
dimasvetik
почему евреев назначают на высокие должности? Раша кричит что тут фашисты.
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